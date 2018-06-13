美國加息預期臨近 人民幣中間價四連跌再貶35點

新浪財經訊 6 月 13 日，人民幣中間價報 6.4156，上一交易日中間價報 6.4121。

新興市場：本次美聯儲加息無傳染性危機新興市場：本次美聯儲加息無傳染性危機

儘管市場上對新興市場再度面臨 “美元魔咒” 的擔憂開始抬頭，但需要看到的是，近年來不論從外儲屬性、經濟基本面，還是匯率壓力來看，新興市場的抗風險能力都明顯增強，個別國家由於自身問題可能出現 “點” 式風險，但發生大範圍 “面” 式傳染危機的概率比較有限，新興市場應對 “美元魔咒” 的能力有所增強。

中國跟不跟？本次美聯儲加息對中國影響有限

不少機構認為，中國人民銀行仍有可能小幅跟隨上調逆回購利率，還會再度動用降低存款準備金率以置換中期借貸便利（MLF）。不過，中國人民銀行透過定向降準只是緩解 MLF、逆回購大量到期後，金融機構的資金面緊張問題，而不是提供大量的增量資金，所以不會給市場一個貨幣政策再度寬鬆的信號。

興業銀行分析師郭於瑋、研究員魯政委共同撰文表示，本周中國央行公開市場操作利率或隨美聯儲加息而再度提高 5bp，但由於市場預期充分且市場利率與政策利率之間仍有一定差距，此次可能的利率上調對市場的影響不大。然而，目前市場利率與政策利率的差距僅能容納 2 次 5bp 的加息，而宏觀經濟指標不支持市場利率中樞上行，因此在未來的美聯儲加息進程中，我國貨幣當局可能不會每一次都亦步亦趨，而會根據國內經濟情況的變化自主確定合意的政策利率水平。

人民幣匯率依舊堅挺 新興市場加碼持倉中國國債

據中央國債登記結算有限責任公司公佈的最新數據顯示，截至 5 月底，外資持有中國國債規模達 8388.99 億元，創下歷史新高。這是境外機構連續 15 個月增持中國國債。數據還顯示，今年以來境外機構持有中國國債規模增加了 2294 億元。

“考慮到一季度外資增持中國國債規模為 1056 億元，這意味著在美元大幅反彈上漲的 4、5 月份，外資逆勢追加投資中國國債 1238 億元（折合 193 億美元）。” 布朗兄弟哈里曼（BBH）全球外匯策略主管 Marc Chandler 分析，這令人民幣兌美元匯率足以抵禦 4、5 月美元強勢反彈與美債收益率攀升所衍生的資本流出壓力，在過去兩個月跌幅僅 2% ，遠低於土耳其、阿根廷、巴西、南非等貨幣逾 8% 的跌幅，儼然成為最 “堅挺” 的新興市場國家貨幣。

“相比其他新興市場國家遭遇國債拋售潮引發貨幣匯率大幅貶值，人民幣國債受外資追捧，從而維持堅挺平穩趨勢。”BMO 投資管理公司宏觀經濟分析 Sal Guatieri 向記者指出。這驅使越來越多新興市場投資基金掀起調倉潮，將人民幣與中國國債視為新興市場投資的避風港。