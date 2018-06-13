四價流感疫苗獲批上市 市場規模有望超百億元

據國家藥監局網站顯示，四價流感病毒裂解疫苗在我國獲批上市。國家藥監局表示，2018年6月8日，分别批準了華蘭生物疫苗有限公司及長春長生生物科技股份有限公司四價流感病毒裂解疫苗的生産註冊申請。

市場人士普遍認為，在一系列政策支持下，近年來我國藥品審評審批進程顯著提速，申請積壓現象顯著緩解，製藥企業對創新藥和優質仿製藥的研發受到鼓勵。伴隨著藥品上市許可持有人製度不斷推進，醫藥研發與生産將越來越向輕資産化方向發展，緻力於藥品研發外包的CRO行業和生産外包的CMO行業將在藥審改革中受益。在此背景下，疫苗作為醫藥創新的重點領域，相關上市公司盈利能力有望進一步增強，提升板塊估值中樞，中報業績確定性較高的績優標的迎來上漲契機，值得關註。

國信證券表示，據中國疾病預防控製中心數據，我國流感疫苗的接種率還不到2%，遠低於全球平均水平。目前多個市區正陸續開展重點人群流感疫苗免費接種政策，同時也有地區正在探索疫苗接種的醫保個人賬戶支付，或將助力覆蓋率提升。樂觀預計全人群接種率可達12%，流感疫苗整體市場規模有望超過150億元。

個股布局方面，近期機構對疫苗板塊績優股的關註度逐漸上升。證券日報統計發現，近30日内，有17隻相關概念股獲得機構給予“買入”或“增持”等看好評級，其中，華蘭生物、復星醫藥、溫氏股份、智飛生物、康泰生物、天壇生物、中牧股份、長春高新、生物股份、長生生物等10隻個股期間機構看好評級家數均在3家及3家以上。

來源：證券時報

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