長實(01113-HK)長建(01038-HK)及電能(00006-HK)組財團收購APA Group

長實集團(01113-HK)、長江和記、長江基建(01038-HK)及電能實業(00006-HK)作出自願性公告，指該等公司留意到APA Group於6月13日刊發之公告，內容有關由長江實業、長江基建及電能實業組成的財團就收購APA Group所作之無約束力、具指示性建議。

該等公司確認，就財團或長江實業收購APA Group全部已發行合訂證券，財團已提交具指示性、且無約束力之有條件建議。APA Group於澳洲證券交易所上市，在澳洲大陸擁有並經營能源資產及投資。

根據該無約束力建議，財團或長江實業建議通過協議安排方式，按每一份合訂證券11澳元的現金代價向APA Group的證券持有人收購APA Group 100%已發行合訂證券(由APA Pipeline Trust 及APA Investment Trust 的普通單位組成)。

如該無約束力建議落實進行，財團其他成員將根據上市規則可能有所規定尋求其各自的股東批准，惟該無約束力建議將不會以取得該等股東批准為條件，因此長江實業可能會獨自進行該無約束力建議。目前無法確定會否達成任何協議、會否提交正式具約束力建議或交易會否進行。

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