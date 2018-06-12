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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月12日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     元大滬深300正2 元大中型100          和康生            昶和     福壽     奇力新     
嘉裕     群益臺灣加權反1 富邦科技          上緯投控          大統染   大統益   達欣工     
東華     正道     元大台商50          麗豐-KY           海悅     天仁                
大東     同開     富邦摩台          信昌化            銘旺科   興泰                
立益              富邦發達          中鋼構            卓越     宏亞                
佳和              富邦金融          世紀鋼            統領     達新                
昶和              元大MSCI台灣          中環                       恆大                
三洋紡            永豐臺灣加權          國巨                       立益                
本盟              國泰日經225          光罩                       怡華                
瑞利              元大歐洲50          茂矽                       昶和                
樂士              元大日經225          錸德                       大統染              
正峰新            國泰20年美債反1          統懋                       程泰                
億泰              元大美債7-10正2          友旺                       永記                
毛寶              元大美債7-10反1          奇力新                     展宇                
燁興              元大S&P日圓反1          大毅                       鑫永銓              
中鴻              富邦歐洲          華新科                     六暉-KY             
聚亨              FH彭博高收益債          嘉晶                       隴華                
千興              FH彭博新興債          禾伸堂                     銘旺科              
威致              FH富時不動產          日電貿                     奇力新              
華豐              元大台灣高息低波          玉晶光                     大毅                
首利              FH富時高息低波          揚明光                     嘉晶                
麗正              國泰RMB短期報酬          瀚宇博                     禾伸堂              
東訊              國泰新興市場          嘉聯益                     日電貿              
華泰              宏洲              鈞寶                       玉晶光              
錸德              嘉裕              達方                       世芯-KY             
倫飛              東華              杜康-DR                    圓展                
威盛              大東              陽光能源-DR                   拓凱                
國碩              立益              佐登-KY                    嘉聯益              
銘旺科            佳和              潤泰材                     亞弘電              
統懋              昶和                                         悅城                
翔耀              三洋紡                                       鈺邦                
太空梭            本盟                                         華友聯              
新利虹            瑞利                                         遠雄來              
麗臺              樂士                                         夏都                
華映              正峰新                                       欣欣                
吉祥全            華新                                         統領                
憶聲              億泰                                         友佳-DR             
科風              毛寶                                         一零四              
和鑫              科妍                                         欣天然              
力特              燁興                                         新海                
喬鼎              中鴻                                         欣高                
正達              聚亨                                         全國                
晟鈦              千興                                         茂順                
同泰              威致                                         jpp-KY              
新世紀            華豐                                         台數科              
誠創              首利                                         南六                
嘉威              麗正                                         基勝-KY             
力銘              東訊                                         波力-KY             
亞太電            華泰                                         泰昇-KY             
達能              錸德                                         政伸                
清惠              倫飛                                         吉源-KY             
慧友              威盛                                                             
勁永              國碩                                                             
捷泰              銘旺科                                                           
互億              統懋                                                             
天瀚              翔耀                                                             
迅杰              太空梭                                                           
華上              新利虹                                                           
光麗-KY           光群雷                                                           
元晶              麗臺                                                             
華冠              志聖                                                             
裕豐              華映                                                             
寶徠              敦陽科                                                           
皇普              吉祥全                                                           
日勝生            憶聲                                                             
台船              德律                                                             
六福              科風                                                             
康師傅-DR          和鑫                                                             
聖馬丁-DR          力特                                                             
神州-DR           喬鼎                                                             
耀傑-DR           正達                                                             
同方友友-DR          晟鈦                                                             
晨訊科-DR          同泰                                                             
友佳-DR           新世紀                                                           
陽光能源-DR          誠創                                                             
精熙-DR           嘉威                                                             
中福              力銘                                                             
雷虎              亞太電                                                           
中視              達能                                                             
秋雨              清惠                                                             
慶豐富            慧友                                                             
國光生            勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  長華                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  達欣工                                                           
                  日勝生                                                           
                  台船                                                             
                  中航                                                             
                  六福                                                             
                  王品                                                             
                  群益期                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  信義                                                             
                  國光生                                                           
                  基勝-KY                                                          
                  波力-KY
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