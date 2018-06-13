[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 玉山金控 子公司經理人配偶 陳岱裕之配偶 612,503 100,000 贈與 陳敏梵 玉山金控 子公司經理人 陳岱裕 205,891 100,000 贈與 陳敏梵 兆豐金 子公司經理人 陳震輝 113,525 112,566 贈與 方淑貞 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 天剛資訊 法人董事代表人 鄧光明 8,078,281 1,550,000 一般交易 3.興櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 維格餅家 董事利用他人名義持有者 合復 1,303,628 1,303,628 洽特定人 合眾力 維格餅家 董事利用他人名義持有者 合毅投資 796,372 796,372 洽特定人 合復毅