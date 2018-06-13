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[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表
※來源：台灣證期會

1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分       姓名         目前持股 轉讓股數 方式 受讓人
玉山金控 子公司經理人配偶 陳岱裕之配偶  612,503  100,000 贈與 陳敏梵
玉山金控 子公司經理人     陳岱裕        205,891  100,000 贈與 陳敏梵
兆豐金   子公司經理人     陳震輝        113,525  112,566 贈與 方淑貞

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分     姓名    目前持股  轉讓股數 方式     受讓人
天剛資訊 法人董事代表人 鄧光明 8,078,281 1,550,000 一般交易

3.興櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分             姓名      目前持股  轉讓股數 方式     受讓人
維格餅家 董事利用他人名義持有者 合復     1,303,628 1,303,628 洽特定人 合眾力
維格餅家 董事利用他人名義持有者 合毅投資   796,372   796,372 洽特定人 合復毅
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