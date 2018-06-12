皇翔通過配息1.5元 跨足飯店業 士林萬麗預計8-9月開幕

皇翔 (2545) 今日舉行股東會，會中有小股東建議，公司帳上保留盈餘 40 幾億元，是否能再發一些股利，但公司經營層認為，還需要現金營運，不擬增加配發，最後會中維持原議，配發現金股利每股 1.5 元。董事長廖年吉指出，房市歷經多年盤整，買氣逐漸回溫，市場以小坪數及自住型為購買主力，散戶也開始進場，預期今年房屋成交量會緩步上升。



皇翔指出，全球景持續回升，國內房地產市場緩步築底，量能漸增，今年度將持續銷售皇翔紫鼎、皇翔御花園、皇翔百老匯 No.2 及其他個案，依目前市場銷售狀況判斷，預估今年度可銷售皇翔御花園 40 戶、皇翔紫鼎 20 戶、皇翔百老匯 No.2 計 50 戶、皇翔國鼎 100 戶及其他個案餘 10 戶。



據法人估算，如順利銷售上述戶數，可分別入帳 6.68 億元、16 億元、4 億元、16.45 億元及 10 億元的營收，合計約有 53.13 億元。



皇翔擬跨足飯店業，皇翔建設目前已與萬豪集團旗下「萬麗酒店」，在台汽北站、京站對面，興建規畫有 300 間房的酒店，目標在 2020 年開幕。另外，位於士林官邸、委託萬豪集團管理的士林萬麗酒店，則預定在今年 8-9 月正式開幕。

