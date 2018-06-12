美股盤中─G7會議後 股市接近持平 川金會為焦點

美國股市週一中場持穩，投資人未在意週末 G7 會議中的動盪。在會中，川普總統對盟國提出諸多抨擊。

川普與北韓領袖金正恩定於週二在新加坡會晤，為市場所矚目。

台北時間 00:10

道瓊工業平均指數上漲 47.24 點或 0.19% 至 25363.77。

Nasdaq 指數上漲 27.18 點或 0.36% 至 7672.69。

S&P 500 指數上漲 9.23 點或 0.33% 至 2788.26。

週末在加拿大魁北克舉行的 G7 年度高峰會中，川普總統與他的政府官員升高了對加拿大總理杜魯道與國際貿易的抨擊。

二天的高峰會結束後，川普拒絕簽署呼籲降低關稅的 G7 聯合公報，引發了他與其他 G7 國家領袖之間的緊張。

分析師說，川普並不關心這次會議，為市場帶來了難以預測性，可能影響本週股市。但笫二季企業財報，及華爾街對財報的反應，可能是影響股市最重要的因素。

川普總統與北韓領導人金正恩定於週二在新加坡會晤，討論未來關係與無核化等議題。

在二人初次的會晤中，不預期會有具體成果。投資人希望這次會晤能強化北韓與其他國家的關係。

儘管貿易緊張，且有川金會，美國債券價格週一仍下跌，10 年期債券殖利率上升至 2.96%。

投資人亦注意美國聯準會 (Fed) 於週二與週三舉行的政策會議。由於經濟出現健康訊號，預期美國央行將決議升息一碼，尋求貨幣政策正常化。

本月初，數據顯示美國 5 月新增就業 22.3 萬人，高於預估的新增 18.8 萬人。

上週，美國公布初次申請失業金人數減少 1000 人至 22.2 萬人。分析師預估為增加。