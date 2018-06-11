◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月11日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 元大滬深300正2 元大中型100 和康生 昶和 福壽 奇力新 嘉裕 群益臺灣加權反1 富邦科技 上緯投控 大統染 大統益 達欣工 東華 正道 元大台商50 麗豐-KY 海悅 天仁 大東 同開 富邦摩台 信昌化 銘旺科 興泰 立益 富邦發達 中鋼構 卓越 宏亞 佳和 富邦金融 世紀鋼 統領 達新 昶和 元大MSCI台灣 中環 恆大 三洋紡 永豐臺灣加權 國巨 立益 本盟 國泰日經225 光罩 怡華 瑞利 元大歐洲50 茂矽 昶和 樂士 元大日經225 錸德 大統染 正峰新 國泰20年美債反1 統懋 程泰 億泰 元大美債7-10正2 友旺 永記 毛寶 元大美債7-10反1 奇力新 展宇 燁興 元大S&P日圓反1 大毅 鑫永銓 中鴻 富邦歐洲 華新科 六暉-KY 聚亨 FH彭博高收益債 嘉晶 隴華 千興 FH彭博新興債 禾伸堂 銘旺科 威致 FH富時不動產 日電貿 奇力新 華豐 元大台灣高息低波 玉晶光 大毅 首利 FH富時高息低波 揚明光 嘉晶 麗正 國泰RMB短期報酬 瀚宇博 禾伸堂 東訊 國泰新興市場 嘉聯益 日電貿 華泰 宏洲 鈞寶 玉晶光 錸德 嘉裕 達方 世芯-KY 倫飛 東華 杜康-DR 圓展 威盛 大東 陽光能源-DR 拓凱 國碩 立益 佐登-KY 嘉聯益 銘旺科 佳和 潤泰材 亞弘電 統懋 昶和 悅城 翔耀 三洋紡 鈺邦 太空梭 本盟 華友聯 新利虹 瑞利 遠雄來 麗臺 樂士 夏都 華映 正峰新 欣欣 吉祥全 華新 統領 憶聲 億泰 友佳-DR 科風 毛寶 一零四 和鑫 科妍 欣天然 力特 燁興 新海 喬鼎 中鴻 欣高 正達 聚亨 全國 晟鈦 千興 茂順 同泰 威致 jpp-KY 新世紀 華豐 台數科 誠創 首利 南六 嘉威 麗正 基勝-KY 力銘 東訊 波力-KY 亞太電 華泰 泰昇-KY 達能 錸德 政伸 清惠 倫飛 吉源-KY 慧友 威盛 勁永 國碩 捷泰 銘旺科 互億 統懋 天瀚 翔耀 迅杰 太空梭 華上 新利虹 光麗-KY 光群雷 元晶 麗臺 華冠 志聖 裕豐 華映 寶徠 敦陽科 皇普 吉祥全 日勝生 憶聲 台船 德律 六福 科風 康師傅-DR 和鑫 聖馬丁-DR 力特 神州-DR 喬鼎 耀傑-DR 正達 同方友友-DR 晟鈦 晨訊科-DR 同泰 友佳-DR 新世紀 陽光能源-DR 誠創 精熙-DR 嘉威 中福 力銘 雷虎 亞太電 中視 達能 秋雨 清惠 慶豐富 慧友 國光生 勁永 捷泰 互億 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 長華 華冠 裕豐 寶徠 皇普 達欣工 日勝生 台船 中航 六福 王品 群益期 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富 信義 國光生 基勝-KY 波力-KY