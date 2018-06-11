匯源果汁(01886-HK)復牌有望

匯源果汁(01886-HK)去年向主席朱新禮旗下公司貸款42.8億元人民幣，股份今年4月份停牌，集團公告表示聯交所提出五大復牌條件。

公告表示，集團於今年六月四日收到聯交所信件，當中談及聯交所對集團股份復牌的條件：

1.對相關貸款進行法證調查、公佈調查結果，並採取合適的補救行動；

2.進行獨立內部監控審閱，以及證明本公司已有足夠的內部監控系統；

3.證明管理層在誠信上並無監管機關需合理顧慮的地方；

4.公佈所有欠缺的財務業績，並說明任何審計修訂；

5.通知市場所有關於本公司的重大資料。

就復牌條件而言，董事會已成立由獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，以調查與相關貸款及本公司內部監控系統有關的事宜，以及讓獨立董事委員會有權力及權限代表本公司委聘一名專業法證會計師及內部監控顧問，協助獨立董事委員會的調查工作。

在董事會授權下，獨立董事委員會已透過其法律顧問，委任「致同諮詢服務」作為獨立法證會計師，由其對相關貸款有關的事宜進行獨立調查，並委任「天職香港內控及風險管理」作為獨立內部監控顧問，由其對滙源果汁的內部監控系統進行審閱。

公告強調，北京滙源飲料已悉數償還所有相關貸款(包括應計利息)，而根據貸款協議的貸款安排已經終止，集團的生產及營運仍然正常。

事件始末發生於去年3月，當時滙源果汁向主席朱新禮旗下公司北京滙源飲料提供42.82億元人民幣貸款，貸款年期為1年，年息為10厘，當時滙源解釋由於集團境內有大量存款，借貸有助集團獲得利息收入，以抵銷集團銀行貸款及債權利息支出，但該交易未有向外界公布。

隨後管理層於年底結算時發現事件，相關貸款亦引致融資票據違約，但未有遵守申報、公告及獨立股東批准等相關規定，已構成違反上市規則。雖然集團主動協調收回借出資金，並收回1.5億元人民幣的利息，但滙源果汁於4月起開始停牌至今。

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