【豐銀投顧】看不見可是依舊存在！

◆盤勢分析

台股受到蘋概股受到蘋果訂單減少 20% 的利空影響，今天盤面上蘋概股普遍都呈現拉回的現象，短線上台股受到影響表現在平盤附近震盪，同時上週蘋果也出現回檔修正，並且帶動台積電 ADR、英特爾、高通以及博通等供應鏈回檔修正，究竟今年蘋果新機銷售量是否持續下滑，在接下來幾個月的蘋果供應鏈的營收表現上應該可以獲得確認，不過，筆者主觀的認為即使訂單狀況再好，都不會比 2015 年的 iPhone 6 系列來的好！因此可以直接說蘋果供應鏈現在就是在拉逃命波！

台灣的 PMI 指數連 4 個月下滑，其中新接出口訂單數也開始呈現放緩，這個現象絕非是空穴來風，只是現在股市都還在熱絡的多方氛圍上，風險似乎是被投資人所遺忘的危機，上週筆者請加 @ozo5468n 曾經提到全球主要央行都在緊縮流動性，這股緊縮潮遇到企業經營瓶頸，當接下來企業獲利無法撐住市場過度樂觀期待的股價表現時，當然就會出現價值修正的行情，市場投資人似乎習慣以過去的「期間」企圖來預估景氣跟股市未來的趨勢，但實際上光是單獨利用時間的週期循環是太過單薄，其實景氣與股市的循環週期都跟「信貸週期」有明顯的相關連性，簡單來說，就是央行從寬鬆刺激景氣到景氣過熱回收資金過程的期間，很明顯地現在 FED 正在回收資金，包括中國、歐洲、英國以及日本央行等都在回收資金，因此可預期未來的資金回收速度會更快，加上貨幣乘數，將有加速度的效果，因此未來風險臨界點逼近的時間將會在接下來的一年裡更快！

還是要提醒各位讀者，看不見、感覺不到不代表不存在，空氣看不到但卻是必然的存在，很多正在發生的現象都是存在，只是沒有看到，而看不到的現象往往潛藏最大的風險與危機，就跟台灣 PMI 的下滑一樣，沒感覺但它依然存在，因為台股指數強勢的表象掩蓋住了事實，操作需要留意風險，有時退場觀望也是一種操作策略，並非一定要持股才叫投資、才叫操作！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

