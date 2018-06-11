【顧德投顧】5月31日的大量卡在下面變支撐

◆盤勢分析

【被動元件】【光學】多檔漲停，【電境遊戲】部分個股冒出頭

美股週五漲跌互見！台股今日指數狹幅震盪，目前的操作，考驗的是【積極度】後的細膩度，而上週該積極未積極的人，本週操作就易卡卡！可先冷靜等強勢股拉回，或是尋找有題材，但卻還沒漲到的個股！相關題材即時分享可參考 LINE，盤後追蹤資料可看ＦＢ【台股龍捲風】，教學影片可看 YOUTUBE【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日日 KD 黃金交叉開口收斂，指數小跌 7.19 點，而尾盤中階版出來囉 (沒有很明顯，但卻要留意加權殺尾盤，台灣 50 沒殺，台指 06 也小偷拉)，而週 KD 仍黃金交叉，代表波段多行情還在，震盪壓回仍可買進！

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數震盪，類股就留意【矽晶圓】【被動元件】【光學】【電競遊戲】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，尤其指數在 11000 點附近震，會讓投資人又愛又恨，該買得不敢買，落後的又不補漲；賣掉就噴，買進就跌的窘境，其實這在正常不過了，因為這就是【市場】，考驗的不只是【操作】更是【心理】

產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (+9)，5483 中美晶 (盤中低 121 收 125.5)，6182 合晶 (盤中低 65 收 69.7 漲停板)、3532 台勝科 (+4.5)，3707 漢磊 (+3.7 漲停板)、3016 嘉晶 (+7.4 漲停板)，此族群上週人人喊打！？今整體轉強，留意法人籌碼，及明日的延續性

【被動元件】：以 2327 國巨 (+30)、2492 華新科(+7) 為指標，6173 信昌電(+11 漲停板)、3026 禾伸堂(+6)、2375 智寶(+5.9 漲停板)、6127 九豪(+1.9)、5317 凱美(+3.6)、2478 大毅(+12.5 漲停板)、2456 奇力新(+17.5 漲停板)、5328 華容(+1.7 漲停板)、6175 立敦(+1.4)、6284 佳邦(+1.4)、6449 鈺邦、3090 日電貿(+2.2)、2472 立隆電(+3.9)、3624 光頡(+7 漲停板)、8043 蜜望實(+2)，此族群趨勢仍多，內部輪動，震盪壓回站在買方，直到爆量不漲為止

【光學】：3008 大立光 (+5)、3441 聯一光、3630 新鉅科 (+1.9)、6209 今國光、3406 玉晶光 (+29.5)、3362 先進光 (+1.2)、3019 亞光 (+3.5)、3504 揚明光 (+0.5)、3059 華晶科 (+3.25 漲停板)、4976 佳凌 (+5.3 漲停板)

【電競及遊戲】：6111 大宇資 (+13 漲停板)、6169 昱泉、6180 橘子、3293 鈊象 (+2.5)、3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠、2376 技嘉 (+3)、2377 微星 (+4.5)、3540 曜越 (+1.85)

以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險

