〈川金會前瞻〉川金會前多數亞洲貨幣小漲 菲律賓披索續貶

大多數新興亞洲貨幣週一 (11 日) 小幅走高，在川金會之前，市場預期區域緊張局勢可能因此緩解。交易者也將關注本週晚些時候，主要央行即將召開的重要會議。

美國總統川普 (Donald Trump) 和北韓領導人金正恩將於週二 (12 日) 在新加坡舉行高峰會議，可能為結束長久以來威脅美國的核導彈計劃奠定基礎。

新加坡 Oanda 亞太貿易主管 Stephen Innes 在談到川金會時表示：「市場可能有點過於樂觀，認為一切都會進展順利。」

不過，大多數分析師認為市場將不會受到高峰會議的重大影響。

「雖然在新加坡的峰會吸引了公眾的關注，但對市場的直接影響可能是有限的，」JP 摩根資產管理公司亞太區首席市場策略師 Tai Hui 表示，「這週的中央銀行會議很可能更為關鍵。」

美國聯準會、歐洲中央銀行和日本銀行未來幾天都將開會，聯準會有望今年宣布第二次提高利率，歐洲央行已表示將討論如何縮減其資產購買計劃。

上週，歐洲央行首席經濟學家表示，央行將在今年晚些時候討論是否結束債券購買，這對新興市場來說將產生衝擊。

週一 (11 日)，各地區貨幣對美國總統 Donald Trump 退出 G7 的反應相對平淡。

在亞幣普遍走高下，菲律賓比索 (peso) 是最大的輸家，逆勢走貶 0.01%，因其賬戶赤字帶來市場擔憂。

菲律賓統計局週五 (8 日) 稱，由於進口資本和消費品的強勁以及海外需求疲軟，削弱了出口，4 月貿易赤字擴大至 4 個月來高點。