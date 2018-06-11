【華冠投顧】林驛銘: 台股高檔震盪，中小型股強滾滾，60檔漲停板!

美股上週五費城半導體指數下跌，影響台股電子股三巨頭表現，不過漲價效應三大主流族群被動元件，矽晶圓以及 MOSFET 等強勢表現，指數終場下跌 7 點，以 11149 作收，成交量 1534 億元，價跌量縮格局。

大盤挑戰今年高點 11270 點之前出現高檔震盪，不過指數還沒漲，個股卻是燒滾滾，今日上市櫃共有 60 檔中小型股票噴漲停板! 盤面焦點: 電子三巨頭今表現疲軟，台積電 (2330) 跌 1 元來 226 元；鴻海 (2317) 同樣開低走低，跌幅逾 1%；大立光 (3008) 則以 4550 元作收，小漲 5 元。而三大主流族群: 被動元件大廠國巨 (2327) 今日召開線上法說會，法人目標價看 1650 元，今股價漲 30 元來到 1210 元，盤中再創歷史新天價，激勵其它被動元件族群，信昌電 (6173)，智寶(2375)，達方(8163)，奇力新(2456)，華容(5328) 等均亮燈漲停。MOSFET 缺貨到明年，族群個股包括杰力 (5299)，大中(6435)，富鼎(8261)，尼克森(3317)，漢磊(3707) 等個股皆攻漲停。矽晶圓明年仍供不應求，合晶 (6182)，嘉晶(3016) 等漲停。其它強勢個股包括大宇資 (6111)，華晶科(3059)，矽格(6257)，光罩(2338)，廷鑫(2358)，立碁(8111)，嘉裕(1417)，太欣(5302)，無敵(8201)，矽創(8016)，艾笛森(3591)，雷虎(8033) 等。

台股挑戰今年高點前震盪，再加上近期國際變數多，包括川金會、美國聯準會公布利率決策等，台股衝高前短線仍以震盪格局為主。

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