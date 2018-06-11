央行開展企業銀行賬戶“備案製”試點

從中國人民銀行獲悉，即日起，將在江蘇省泰州市和浙江省台州市開展取消企業銀行賬戶開戶許可證核發的試點工作，試點地區的企業開立基本存款賬戶調整為備案製。

人民銀行南京分行相關人士介紹，境内依法設立的企業法人、非法人企業、個體工商戶在江蘇省泰州市的商業銀行開立基本存款賬戶已由核準製調整為備案製。當地人民銀行分支機構不再對企業開立基本存款賬戶核發開戶許可證，企業可以憑基本存款賬戶編號替代原基本存款賬戶核準號辦理相關銀行賬戶業務。賬戶後續辦理變更、撤銷業務也由核準製調整為備案製，無需經人民銀行分支機構核準。不過，試點前開立的基本存款賬戶維持原有的管理模式。

記者了解到，12月1日起，央行將在試點地區增加完善賬戶管理協議、增加身份驗證方式、加強“公轉私”管理、健全異常情況處理機製、加強銷戶管理等試點内容。

作為試點的配套措施，人民銀行還規定了一系列事前、事中、事後的管理措施，比如銀行為企業開立基本存款賬戶實行面簽製度，企業申請開立基本存款賬戶時，由兩名銀行工作人員共同親見企業法定代表人或單位負責人在開戶申請書和銀行結算賬戶管理協議上簽名確認，併留存面簽的視頻、音頻等資料;依託人民幣銀行結算賬戶管理系統對企業基本存款賬戶的唯一性及開戶資料的合規性、完整性進行核查，對銀行賬戶管理情況開展現場和非現場檢查，對發現的違規行為進行處理等。

業内人士認為，開展企業銀行賬戶“備案製”試點，將為今後銀行賬戶管理製度改革積累經驗。此舉將進一步便利企業開戶，改善營商環境，有利於銀行業務創新，提升對銀行賬戶的監管效能。

文章來源：新華社

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