〈川金會前瞻〉川金會 新加坡政府耗資1500萬美元  民間業者卯足勁大搶商機

新加坡政府正在為 6 月 12 日舉行「川金會」做最後的準備工作，當地民間企業也利用此歷史性時刻大搶商機，促銷奇招盡出。

新加坡總理李顯龍周日對當地媒體表示，主辦此次川金會約耗資 2000 萬新加坡幣 (約 1500 萬美元)，《華盛頓郵報》日前報導，光是北韓領導人金正恩入住的瑞吉酒店總統套房，新加坡可能就要為一晚高達 9800 新加坡幣 (約 7346 美元) 的房價買單。

科技新創公司 Vybes 更是趁著川金會的熱潮，將川普和金正恩模仿者邀請至新加坡，上周末在市區商場舉辦的商業活動中，利用民眾爭相和兩大政治人物合拍或自拍的機會，藉以推廣其手機應用程式（APP）。

Vybes 營銷總監 Hannes Santana 表示，上周六有數以千計的用戶下載了該應用程式；三個小時內，500 多位用戶透過應用程式和兩位假領導人拍照。

大麻加密貨幣公司 PotCoin 也贊助同時是川普、金正恩好友的前 NBA 球星「小蟲」羅德曼出席川金會。

《CNBC》電視台報導，炸雞連鎖店肯德基新加坡分公司日前在臉書貼文中，將 4 塊炸雞套餐改名為「四和平餐」（Four Peace Meal），並歡迎川普預約點餐。

新加坡墨西哥餐廳 Lucha Loco 則推出特製玉米捲餅，命名為「El Trumpo」和「Rocket Man」(火箭人)，儘管訂價為 7.5 美元 (約新台幣 221 元)，，但上周一推出以來，幾乎天天都售罄。

新加坡墨西哥餐廳推出「川金會」特製玉米捲餅。（圖取自 CNBC 電視台）

位於新加坡市中心購物區的斯科特皇家廣場酒店，步行 10 分鐘即可抵達金正恩下榻的瑞吉酒店，自 4 月份首次宣布川金會舉行以來，客房預訂量增加 20％。該酒店並推出限量、限期一周販售的泡菜漢堡，同樣帶動該餐廳的來客量增加 20%。