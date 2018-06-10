川金會能成功嗎？川普：見了金正恩 第一分鐘就能知道

「川金會」即將於 6 月 12 日，在新加坡登場；川普於周六 (9 日) 接受媒體訪問時表示，只要見了金正恩，「第一分鐘」他就能知道，這場峰會是否能夠成功。

川金會將於 12 日早上 9 時舉行，傍晚結束。彭博社報導，據白宮人士表示，如果一切順切，會後可能發布聯合聲明。這場峰會應該只會舉行一天，川普與金正恩幕僚都將與會，但在正式開始前，川金兩人會有一小段單獨會面的時間。

川普對他的直覺很有信心，他說他可以感覺得出來，這次川金會能否有好結果。《華爾街日報》報導，川普對媒體表示，他「感覺得到金正恩想要做些利民之事，而且這次正是獨一無二的機會。」只不過，峰會也有可能無果而終，川普認為一切還在未定之天，或許這次會談不會有成果，因為這些都需要時間。

北韓去核是川普的首要議題，川並也希望推動兩韓恢復和平。然而美國與北韓的想法之間還有很大落差，金正恩要的是安全保證和撤除經濟制裁；但川普要的是金正恩完全放棄核子武力，這可能很難，因為核武正是北韓的籌碼。

市場人士稍早觀察認為，根據以往的經驗研判，金正恩只是擺出願意無核化的姿態，希望獲得放寬制裁或其他的援助。

金正恩亟欲帶領北韓「走出去」。兩韓關係今年開始回暖，在北韓派員參與平壤冬季奧運後，南北韓領袖於 4 月舉辦了極具歷史意義的會面，兩人也在 5 月再度會面討論議題。接著金正恩前往大連與習近平會面，多國領袖都表達出與北韓接觸的意願，包括俄國總統普丁與敘利亞總統阿薩德