〈分析〉金價若再破1300 恐一路下墜至1250美元

一位資深技術分析師指出，目前金價守在 1300 美元以上，但如果有任何惡化，都恐將開啟一波更深邃的走跌。

五月底因原本取消的川金會復活，地緣政治緊張局勢趨緩，避險需求隨之降溫，黃金價格一度跌破 1300 美元，現在川金會在即，市場又將如何因應？

黃金上週五下跌，但上週小幅收高。紐約 8 月黃金週五下跌 30 美分，收於每盎司 1302.70 美元，上週 8 月黃金上漲約 0.3%。

黃金期貨價格走勢

Louise Yamada 技術研究顧問公司董事經理 Louise Yamada 上週表示，如果守不住 1300 美元並打破上漲趨勢，金價恐怕會一路朝 1250 美元下滑。

自去年 12 月起，金價就從來沒有出現 1250 美元的水準，但目前卻僅距離該價位 4% 之遙。

Yamada 認為有一些技術跡象已經發出金價崩跌的警告訊號，如：黃金價格已經跌到 50 日和 200 日 MA 以下，這些趨勢線目前「轉為扁平」，這也是另一個看跌跡象。

Yamada 表示，動能水準也示意金價承受下行壓力，他指出 MACD 顯示每週動能都處於賣盤，且持續下降，每月接近潛在賣盤。她又指出，所有向上突破的力道都沒能成功化為更大更高的力量。

「2016 年、2017 年和再一次 2018 年，這些漲勢都在約莫 1365 美元左右遭受阻力。我們一直在談論漲勢，這是自 2011 年下跌 45% 之後熊市裡的漲勢，現在金價又在蠢蠢欲動，可能會與 2016 年的上漲趨勢背道而馳。」

4 月份金價短期上衝至高達 1369 美元，之後又跌到 1360 美元以下。

她表示，只要黃金與股市持續「逆向走勢關係」，金價就會持續受到壓力。

「當股市是牛市的時候，黃金的表現就不好，如果股市熊市，金價往往會優於大盤。我不認為股市要真的大崩跌，才能看到金價大漲，但我認為黃金接下來的路上會出現一些阻力。」

今年迄今，金價下跌 1%，而 S&P 500 漲幅近 3%。2011 年 9 月金價觸及 1923.70 美元高點。