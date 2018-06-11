渣打香港計劃申請當地虛擬銀行牌照

11日，渣打銀行(香港)有限公司(下稱“渣打香港”)宣布計劃申請本港虛擬銀行牌照，以推動及促進普及金融和金融科技發展，提升客戶體驗。

據悉，渣打香港已成立工作小組積極研究香港金融管理局發出的《虛擬銀行的認可》指引修訂本及申請細節。

“我們非常支持智慧銀行的發展，因為創新科技有助客戶更易掌握他們的財務狀況及達成他們的理財目標。我們不單希望以新思維發展具創意的虛擬銀行服務，更會以客為先，切合他們與創科融合的生活模式。”渣打香港行政總裁禤惠儀表示，渣打會緻力推動香港普及金融的發展，提升香港作為國際金融中心的地位。“我們懷著興奮的心情積極籌備申請牌照的工作，為推動香港智慧銀行發展邁出重要一步。”

發展科技已成為渣打業務策略的核心。渣打大中華及北亞地區個人金融業務總裁尚明洋表示：“我們亦已展開邁向真正數碼化的歷程。在這個進程中，客戶會是我們所有決定的軸心，我們會與客戶溝通了解他們的需要，併以他們生活上真實需要為依歸。他們最想要的是簡化的理財服務，而非多一個不同品牌的銀行戶口。因此我們相信虛擬銀行的推出，會為客戶提供一個完全數碼化的選擇，以滿足他們日常對銀行服務的需要。渣打會繼續投資於嶄新科技上以提升全面化的數碼體驗。”

該行的工作小組於申請虛擬銀行牌照上，將與金管局保持溝通，支持香港普及金融及創新科技的發展，改善客戶經驗。

為了積極推動金融科技，渣打香港於今年4月設立eXellerator金融科技創新中心，利用創新科技及發掘新興金融技術為客戶帶來更佳的服務和産品。

來源：中國證券網

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