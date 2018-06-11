〈可成股東會〉業績可望逐季向上 筆電、手機動能持穩向上

機殼大廠可成 (2474-TW) 今年前 5 月營收達 339.6 億元，年增 31.61%，已經超越 2017 年整體營收年增 17.93% 的表現。可成董事長洪水樹評估，今年業績仍可逐季向上，高階筆電、手機是主要動能。

洪水樹表示，今年業績還是逐季向上，整體來看有不錯成長；上下半年差距很大，比例可能跟去年各占 33%、67% 情形相當。

洪水樹認為，今年第一季受惠筆電成長動能，下半年動能有望持續增溫；穿戴裝置高階應用產品，雖然還不足以對營收有顯著貢獻，但預期 2020 年就會比較成熟，今年起客戶也開始推不錯新品。

可成副總經理巫俊毅指出，去年獲利跟前年持平，主要是受匯兌因素影響，今年第一季雖然還有匯兌影響，不過第二季匯率走穩，已有助改善業外利益。去年本業在毛利、營業利益也都有超過 2 成以上成長率，帶動本業獲利跟隨營收增加。

手機市場方面，巫俊毅指出，全球市場隨人口數不斷增加，雖然短期之內表現持平，長期來看還是有成長空間；再者相較過去強調中低階手機銷售，現在高階產品反而成各大品牌主要獲利來源，這也將是可成日後主要目標市場。

至於入股嘉聯益 (6153-TW) ，巫俊毅指出，公司單純以投資為目的，沒有其他規劃。

醫療佈局方面，教學醫院已陸續採用可成自動化系統，可成下一目標是往海外拓銷。

可成今天上午召開股東會，通過去年財報與股利，去年每股純益 28.35 元；股東會通過每股將配發現金股利 12 元。