摩拜宣布啓動百城免押金計劃：老用戶也可以退 無需信用分

一向對押金不松口的共享單車品牌摩拜，突然宣布了百城免押計劃。

6月11日，摩拜單車宣布，在全國百城開啓新老用戶全面免押，且無任何條件限製，無需信用分。摩拜方面透露，今年5月起，摩拜單車陸續在合肥、杭州、東莞等城市實行無門檻免押，“此次摩拜免押城市大批擴容達至揚州、紹興、龍岩等百城，涵蓋廣大二三線城市，實現了半數以上運營城市的無門檻免押金。”

對於什麽時候可以實現全國免押，摩拜方面表示，將選擇最合適的時間公布更多舉措。

押金問題一直困擾著共享單車行業，從2017年底開始，就不斷有共享單車企業挪用押金的消息傳出。雖然龍頭企業普遍不承認，但市場普遍認為，一旦出現用戶集中退押金的情況，共享單車企業往往難以抵擋。

主要的共享單車企業中，哈羅單車今年3月曾宣布全國信用免押。ofo此前曾對全國25個城市推出了信用免押，但於近日取消了其中20座，隻保留了上海、杭州、廣州、深圳、廈門五座用戶較多的城市繼續信用免押。

而摩拜此前一直減持對用戶收取押金。摩拜方面表示，前期，押金作為一種擔保形式起到了一定作用，不過隨著各方共識的加深，加上政府管理、用戶自律、企業優化的介入，共享經濟的新秩序已初步建立。

不過，摩拜沒有採用支付寶的信用免押，而是推出了自己的“摩範分”。

“摩拜單車有共享單車行業首個評價體系——摩範分，該體系借助摩拜大數據平台‘魔方’，通過參考用戶行為、歷史騎行數據、用戶結費情況、以及在平台的其他行為數據(例如實名認證)等綜合測算得出，能更真實地考量用戶的行為水準。”摩拜方面介紹，摩範分越高，代表用戶的行為越規範，相應地也會享受更多的權益(如獲得更多福利、更高機率獲得大額紅包等)。通過創建這種獎懲分明的體系，鼓勵用戶文明用車、規範停車。

據介紹，摩拜用戶退押有兩種途徑：一是在摩拜app内“我的錢包”頁面按照程序操作;二是通過摩拜官方微信微博留言，“用戶可隨時發起退押申請，摩拜在收到申請後會立即啓動退還操作，退完押金後，不影響用戶騎行。”

來源：澎湃新聞

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)