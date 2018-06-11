國能國際資產被港交所列除牌程序第一階段 股價暴跌逾5成

國能國際資產 (0918-HK) 被港交所 (0388-HK) 列入除牌程序第一階段，截至 10:13，股價已暴跌 51.111%，低見港幣 0.22 元，成交額港幣 437 萬元。

圖：新浪財經

港交所認為，國能國際資產未能維持足夠的業務運作或持有足夠價值的有形資產 / 或具有足夠潛在價值的無形資產，以證明其股份可在聯交所繼續上市。因此，港交所決定根據上市規則暫停買賣股份，併根據應用指引第 17 項將公司列入除牌程序第一階段。

國能國際資產鑒於該決定而須提交復牌建議，以證明其於 2018 年 11 月 23 日或之前根據上市規則持有足夠程度的業務運作或資産水平。

公司可於 2018 年 6 月 20 日或之前提出書面要求，以便將該決定提交上市委員會復核。倘公司於復核要求截止日期或之前未對該決定提出任何復核要求，該決定將為最終決定併對公司具有約束力，因此，於港交所買賣股份將於 2018 年 6 月 21 日上午 9 時正起暫停。在此之前，將繼續買賣股份。倘於復核要求截止日期或之前提出復核要求，股份買賣將不會於 6 月 21 日暫停。

據公告，國能國際資產正考慮該決定，併與其專業顧問商討該決定，且將積極考慮就該決定轉交上市委員會復核提交復核要求。