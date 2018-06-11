【異動股】香港飛機工程(00044-HK)盤前升55.682%

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香港飛機工程(00044-HK)現報68.5元，升24.5元，升幅為55.682%，股價創52周新高。成交6萬股，涉資411萬元。

太古A(00019-HK)、太古B(00087-HK)及香港飛機工程(00044-HK)聯合公布，2018年6月8日，太古公司要求港機工程董事會向計劃股東提呈根據公司條例第673條透過協議安排對港機工程進行私有化，涉及註銷計劃股份的建議，併以向計劃股東以現金支付每股計劃股份的註銷價格作為此事項的代價。

根據計劃，計劃股份將予註銷，而作為此事項的代價，各計劃股東將有權收取每股計劃股份的現金註銷價格72港元，較當日收市價溢價約 63.6%。建議事項下應付計劃股東的現金金額將約為29.95億元。

當計劃生效時，所有計劃股份將被註銷，而計劃股份的股票在此之後將不再具有所有權文件或憑證的效力。港機工程將根據上市規則第 6.15 條申請撤銷港機工程股份於聯交所的上市地位，自生效日期起生效。

受限於收購守則的規定，倘任何條件於最後限期或之前未能達成或未獲豁免(如適用)，建議將告失效。倘計劃未獲批準或建議失效，港機工程股份於聯交所的上市地位將不會被撤銷。

由於港機工程股份交易的流通量較低及相對表現不佳，太古公司認為港機工程股份的上市地位不再為港機工程業務提供可行的資金來源。事實上，港機工程於過去30年沒有從公眾股票市場籌集任何股本資金，而太古公司認為在可見的將來亦沒有切實可行的機會使其發生。

此外，港機工程的上市會産生行政、合規及其他上市相關成本及開支。倘建議成功，則可消除該等成本及開支，而節省的資金可用於業務營運。

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