【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市上週五上升，道瓊斯指數上升 0.3% 至 25,317 點；標準普爾指數上升 0.3% 至 2,779 點；納斯達克指數上升 0.1% 至 7,646 點。特朗普拒簽 G7 公報；傳蘋果（AAPL.US）削供應商 20% 訂單。

油價上週五下跌，因對美國產量急升及中國需求下降的擔憂。紐約 7 月期油下跌 0.3% 至每桶 65.74 美元。金價下跌，紐約 8 月期金微跌至每盎司 1,302.7 美元。

香港和內地股市上週五下跌。汽車經銷股逆市上漲，其中美東汽車（1268.HK）上升 9.4%； 中資電訊股跑輸大市，中國聯通（762.HK）股價下跌 5.0%。個股方面，寶國國際（589.HK） 50.2% 提私有化，公司復牌後股價飆升 41.4%；通達集團（698.HK）料上半年股東應佔溢利將同比增長 40%-50%，股價上升 2.1%；恒生指數下跌 1.8% 至 30,958 點，國企指數下跌 2.0% 至 12,166 點，香港股市成交金額減少 5.4% 至 998 億港元。上證綜合指數下跌 1.4% 至 3,067 點，滬深兩市成交金額減少 1.3% 至人民幣 3,545 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 香港飛機工程（44.HK）接獲大股東太古（19/87.HK）（現持股量為 75.0%）之私有化要約，每股作價 72 港元，較最後收盤價大幅溢價 63.6%。

◇ 萬威國際（167.HK）宣布 2 供 1，供股價為 0.154 港元（較最後收盤價折讓 9.4%），淨集資額 2.0 億港元，將用於加強研究及開發、拓展渠道及市場、升級 IT 及 SAP 系統及採購生產機器、及補充一般營運資金。

◇ 中國全通（633.HK）宣布以人民幣 17.5 億元出售河北諾特（相當於 16.8 倍 2017 年市盈率）。河北諾特於 2017 年貢獻公司利潤超過 45%，但出售收益預期僅為人民幣 100 萬元。公司股份將於今天復牌。

◇ 安賢園中國（922.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）溢利將同比大幅增長約 2.0 倍至 1,726 萬港元（上半財年按年倒退 46.8% 至 608 萬港元），主要受惠於收益同比增長約 28% 及融資成本按年減少約 45% 所致。

◇ 丘鈦科技（1478.HK）公布 2018 年首 5 月攝像頭模組及指紋識別模組出貨量分別為 8,336 萬及 3,629 萬件，按年分別增長 23.7% 及 28.0%，其中 5 月出貨量增速分別為 31.4% 及 41.6%，增速較首 4 月有所加快。

◇ 舜宇光學（2382.HK）公布 2018 年首 5 月手機鏡頭、車載鏡頭及手機攝像模組產品出貨量分別同比增長 47.0%、16.8% 及 12.3%；其中 5 月增速分別為 70.2%、20.1% 及 58.5%。5 月份手機鏡頭、手機攝像模組及車載鏡頭出貨增速較首 4 月大幅提高。

◇ 香港資源控股（2882.HK）宣布以每股 0.1 港元（較最後收盤價溢價 28.2%）配售最多 4 億股（相當於現有股本 10.5%），淨集資額 3,870 萬港元，將用於收購利友投資有限公司之部分代價、及一般營運資金。

◇ 中國建築（3311.HK）公布 2018 年首 5 月累計新簽合約額約為 526 億港元，同比增加 21.0%，相當於完成 2018 年全年之不低於 1,150 億港元目標的 45.7%。截止 5 月 31 日，公司在手合約額約 3,343 億港元，其中未完成合約額約為 2,183 億港元。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)