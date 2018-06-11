本周美聯儲大概率加息 人民幣中間價報貶61點

新浪財經訊 6 月 11 日，人民幣中間價報 6.4064，上一交易日中間價報 6.4003，貶值 61 個點。

美聯儲本週加息成大概率

外儲報 31106 億美元 連續 2 個月回落

中國人民銀行 7 日公佈的數據顯示，截至今年 5 月末，我國外匯儲備規模為 31106 億美元，較 4 月末下降 142 億美元。究其原因，外匯局有關負責人指出，5 月我國外匯市場運行保持穩定，國際金融市場美元指數上漲 2.3%，主要非美元貨幣相對美元下跌，但資產價格總體上漲，這些因素綜合作用，導致外匯儲備規模小幅下降。

中國 5 月份貿易順差 1565.1 億元人民幣

海關總署 6 月 8 日公佈的數據顯示，5 月中國進出口總值 2.53 萬億元，增長 8.6%。其中，出口 1.34 萬億元，增長 3.2%；進口 1.19 萬億元，同比大幅增長 15.6%，這使得當月貿易順差為 1565.1 億元，收窄了 43.1%。

然而，5 月中國對美貿易順差逆勢擴大至 1548 億元。中美貿易磋商背景下，一些進口商的觀望可能是順差擴大的原因。目前中美貿易摩擦存在較大不確定性，而美國向多國發起的貿易保護措施也把類似的不確定性帶向更多國家。各國對全球貿易摩擦的擔憂正在加劇，全球貿易的複蘇因此而面臨挑戰。

人民幣匯率繼續雙向波動

鄂永健認為，近期美元走強，人民幣對美元小幅貶值，但人民幣有效匯率保持基本穩定甚至有所升值，即人民幣對歐元、英鎊等非美貨幣升值。這說明當前市場情緒較為平穩，不存在明顯的人民幣貶值預期，近期一些國家將人民幣納入外匯儲備也將帶動人民幣資產需求增加，有利於人民幣匯率的穩定。 “總體看，預計未來人民幣匯率繼續雙向波動，保持基本平穩，跨境資金流動繼續保持基本平衡或小幅淨流入。” 他稱。