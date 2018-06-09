興華港口(01990-HK)料年度淨利潤減少約75%

興華港口(01990-HK)公布，集團就常熟興華港口的停工，管理層就所掌握的最新有限資料作出初步估計，集團本年度的綜合淨利潤將因事故影響而較集團截至2017年12月31日止年度的淨利潤減少約20%。

基於當前情況(特別是有關長江港務的停工令何時會被撤銷的不確定性及管理團隊的優先關注點以及為加強集團作業及安全系統將產生的計劃開支)，公司預期截至2018年12月31日止財政年度，集團的經營業績將較以往估計受到較大程度的不利影響，且其本年度的綜合淨利潤將較集團截至2017年12月31日止年度的淨利潤減少約75%。

除非出現不可預見的情況，集團預期常熟興華港口本年度仍能實現盈利，儘管同比利潤較低，而長江港務因長期停產整頓及事故將產生的各項開支，預期將在本年度遭受虧損。

但應注意的是，該更新仍然是基於當前情況作出的估計，因此對集團的最終財務影響主要取決於長江港務停產整頓的時間長短以及全面恢復兩個港口作業所需的時間長短。倘集團面臨任何不可預見的索償，集團可能遭受進一步虧損。

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