紐約匯市─G7會議前 投資人避險 美元與日元上漲

美元與日元週五走高。七工業國領袖將舉行高峰會，預期美國與其盟國之間的貿易緊張局勢將會升高。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.2% 至 93.569，結束連續三天的跌勢。但本週，美元指數仍下跌 0.4%。

週五，日元是少數對美元上漲的貨幣。美元下跌至 109.46 日元，紐約週四尾盤報 109.70。

歐元下跌至 1.1769 美元，週四尾盤報 1.1800。本週，歐元則上漲 0.9%。

加拿大人力調查報告顯示，5 月工資上漲 3.9%。美元兌加元跌回漲幅。美元下跌至 1.2945 加元，週四尾盤報 1.2974。

七工業國領袖在魁北克舉行高峰會，投資人買進美元與日元，進行避險。會議前，盟國對川普政府的保護主義政策抨擊加劇。川普指責其他國家對美國的貿易政策不公，結果引來法國與其他國家強烈反擊。

法國總統馬克宏週四發布推文說：「這位美國總統可能不在乎被孤立，我們也不在乎簽署六國聲明。因為這六個國家代表價值，他們代表一個經濟市場，具有歷史價值，現在已成為真正的國際力量，」

川普計畫提前離開 G7 高峰會，前往新加坡，於週二與北韓領導人金正恩會晤。

德國公布 4 月工業生產意外下降，出口亦下降，歐元進一步下跌。

歐洲央行，日本央行與美國聯準會 (Fed) 下週均將舉行政策會議，為投資人所矚目。