這3家金控5月獲利小衰 15家前5月大爆發合賺年增近6成

15 家金控 5 月獲利 8 日全數出爐，在資本市場回升下，僅新光金 (2888-TW)、永豐金 (2890-TW)、開發金 (2883-TW) 單月獲利較前月微幅下降，其餘金控全數較前月進步，其中，華南金 (2880-TW) 月增近八成是最佳進步獎；而累計前 5 月獲利，富邦金 (2881-TW) 依舊是獲利王，15 家金控前 5 個月已經合賺超過 1600 億元，較去年同期年增近 6 成，表現亮眼。

富邦金自結今年 5 月稅後純益 61.6 億元，累計前 5 月稅後純益 286.24 億元、每股稅後純益 (EPS)2.8 元，穩居獲利王，且與第 2 名的國泰金，EPS 差距再拉大，富邦金因此奪下單月稅後純益與累計 EPS 獲利雙冠王。

不過，國泰金與富邦金爭霸獲利王一役依舊激戰，單月賺進 51 億元、累計前 5 月稅後純益 325.5 億元、EPS 達 2.57 元，是所有金控中，獲利率先突破 300 億元大關者。

兩家金控都受惠於銀行、壽險雙引擎加持，尤其壽險業成長力道皆表現驚人，富邦人壽前 5 月稅後純益 151.42 億元、年增 151%；國泰人壽前 5 月獲利成長 124%、達 219 億元。

新光金 3 大因素影響 5 月獲利月衰三成 台灣人壽前 5 月獲利倍增

新光金 (2888-TW) 自結 5 月較前月衰退三成多，稅後純益只有 8.55 億元，主因未多處分投資部位挹注獲利，且提列較多新保單銷售及外匯變動相關準備金所致，但新光金累計前 5 月稅後純益 187.27 億元，每股稅後純益 (EPS) 仍以 1.74 元穩居第三名。

中信金 (2891-TW) 自結 5 月單月稅前盈餘為 39.84 億元，稅後純益為 34.38 億元，累計前 5 月合併稅前盈餘 212.78 億元，合併稅後純益 190.31 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 0.98 元。

中信金前 5 月稅後純益年成長 31%，旗下子公司中信銀行及台灣人壽稅後純益則分別較去年同期成長 15% 及 108%。

兆豐金 (2886-TW) 自結 5 月單月合併稅前盈餘 31.28 億元，稅後純益 28.32 億元，年增達 2 成，累計前 5 月稅前盈餘 139.41 億元，稅後純益 126.34 億元，每股稅後純益 0.93 元。

兆豐金分析，5 月獲利亮眼，主因為 5 月國際金融市場表現佳，債券等金融資產評價回升，子公司兆豐銀單月獲利年增 3 億元，其中 2 億元為金融資產評價利益。

元大金 (2885-TW) 也受惠於資本市場轉佳，單月獲利站上 20 億元，5 月稅後純益 20.25 億元，月增 5.97%，年增 55.17%，累計前 5 月為 95.56 億元，較去年同期增加 71.81%，每股稅後純益為 0.81 元，高於去年同期的 0.47 元。

玉山金前 5 月再創歷年同期新高 開發金前 5 月年增翻倍

玉山金 (2884-TW) 自結 5 月單月稅後純益 14.9 億元，累計前 5 月稅後純益為 75.4 億元，EPS 為 0.74 元，累計前 5 月稅後純益較去年同期成長 18.7%，再創歷年同期新高。

台新金 (2887-TW) 自結 5 月稅後純益 15.45 億元，較前月增加 4.21 億元，子公司台新銀行、台新證券當月獲利分別較前月增加 2.1 億元及 1.2 億元；台新金前 5 月累計稅後純益 64.77 億元，年成長 17%，每股稅後純益 (EPS) 為 0.59 元。

華南金 (2880-TW) 自結 5 月單月獲利 16.9 億元，較前月大增 79.22%，為單月最大進步獎；累計稅後純益 58.9 億元，EPS 為 0.53 元。核心子公司華銀 5 月稅後純益 16.81 億元，單月增加 76.58%，華銀獲利增加主要因經常利益增加、呆帳淨提存減少，此外華南永昌證券操作得當也挹注華南金 5 月獲利。

開發金 (2838-TW) 自結 5 月稅後純益 10.07 億元，累計前 5 月稅後純益 52.11 億元，較去年同期的 25.03 億元，年增達 108%，每股稅後盈餘 0.36 元。分析 5 月獲利表現，開發金控發言人張立人指出，5 月台股交易量能較 4 月放大，有利於證券及投資業務表現。

整體來說，5 月資本市場好轉，15 家金控 5 月共賺進 306.8 億元、月增 12.4%，回到相對高檔水準，也挹注 15 家金控前 5 月就合賺超過 1600 億元，年增近 6 成表現大爆發。

對於 6 月乃至下半年展望，美國 6 月升息機率高，對於銀行、壽險業都是利多，加上第 3 季壽險股即將開始認列現金股息收入，包括富邦金、國泰金、新光金都有超過 100 億元的股息待入帳，預期金控今年獲利可望大豐收。

