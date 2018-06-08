麥格里: 中國前5個月於亞洲貿易逆差達1020億美元

麥格里報告指出，5月份中國出口同比增長12.6%，進口同比增長26%。中國對美國的外貿順差於2018年前5個月達到新高，為1050億美元；較期內中國整體貿易順差1010億美元還要高。原因之一是中國於全球供應鏈的位置，事實上中國對日本、韓國、台灣的貿易逆差達到1020億美元。

5月數據反映中國沒有顯著增加來自美國的進口，來自美國進口同比增長11%，較4月增長20%有所放緩；除了進口美國大豆量則同比增長1%，較前4個月跌幅3.8%有所逆轉。未來數月來自美國的進口料會上升。

麥格里預期2018年下半年，外貿增長會有所放緩。除美國外，其他地區的增長勢頭已較年初有所減；人民幣兌美元於過去12個月已升值7%；處於亞洲產業鏈上游位置的韓國，今年以來出口增長已減慢至8%，2017年其增幅達16%。

中國的內需亦未如2017年般強；鐵礦石進口量同比增長，前5個月只有0.6%；前4個月增幅為4.9%；估計下半年進口增長亦放緩。

外匯儲備於5月下跌140億美元，連跌2個月。主要受制於5月份美匯指數升值了2.3%。不過，報告預期下半年不會有大量資本流出的壓力，並維持人民幣於年底兌美元匯率跌至6.5。在強美元環境下，資本流入會減慢甚至流出，預期央行於下半年會減存款準備金率1、2次，以提高銀行流動性。

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