聯發科5月營收重回200億元以上 月增7.3% 6月估修正

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 今(8)日公告 5 月營收，達 204 億元，月增 7.32%，年增 10.68%，重回 200 億元以上水準，4、5 月營收已達 394.21 億元，距離第 2 季財測營收僅有 162-202 億元缺口，代表 6 月營收營收約會向下修正，但仍有機會維持在接近 5 月水準，聯發科前 5 月營收已達 890.75 億元，較去年同期小幅下滑 3.46%。

聯發科第 2 季營運看法正向，行動運算平台出貨可望成長，平板晶片加上智慧型手機晶片，出貨約達 9000 萬至 1 億套，較第 1 季成長，整季營收估達 556-596 億元，季增 12-20%，其中新晶片 P60 獲不少手機廠採用，日前推出的 P22，也同樣獲 Vivo、OPPO 等手機廠導入，帶動營運逐步向上。

法人表示，聯發科日前推出的 P22 成本結構更好，採台積電 12 奈米製程生產，並導入 AI 應用到中低階平價手機，成本結構較同業具優勢，今年出貨量看 5000-6000 萬套，將超越 P60 出貨總量 3000 萬套。

聯發科第 2 季出貨智慧型手機晶片中，搭載高毛利率數據機比重也偏多，毛利率同步看升，執行長蔡力行預估，今年全年毛利率目標 37-39%，下半年單季有機會見到 4 字頭，營運動能持續加溫。

聯發科日前也推出 5G 晶片 M70，技術與產品預計明年可望到位，而市場矚目的部份集中在聯發科的 ASIC 晶片業務上，據悉最快明年有機會打入蘋果供應鏈，有機會成為蘋果 iPhone 的數據機晶片供應商。

就下半年而言，執行長蔡力行日前強調，下半年營運表現正向，全年仍是審慎樂觀，法人認為，隨著新手機晶片出貨帶動，且成本結構優於同業，聯發科營運可望緩步向上。