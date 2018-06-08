歐股盤中─憂G7峰會使貿易爭端加劇 泛歐Stoxx 600跌0.55%

歐元區經濟成長出現趨緩跡象，加上投資人憂心，7 大工業國 (G7) 高峰會，恐使貿易爭端加劇，今 (8) 日歐股早盤，主要指數皆走跌。

台北時間週五下午 5 點 59 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.55%，德國 DAX 指數下跌 1.02%，法國 CAC 40 指數下跌 0.27%，英國 FTSE 指數下跌 0.79%。

週五早盤，金融、汽車、基本資源類股皆走跌，跌幅逾 1%。

據傳德銀 (Deutsche Bank)有意與德國商業銀行 (Commerzbank) 合併，該消息使德銀股價下跌 1.9%；標準人壽安本集團 (Standard Life Aberdeen) 早盤股價表現不佳，重挫 3.8%

歐盟統計局日前公布 2018 年首季國內生產毛額 (GDP) 終值，季增 0.4%，為 2016 年第 3 季以來新低，顯示經濟成長趨緩。

G7 高峰會自 5 月 8 日起，一連兩天在加拿大魁北克登場，外界預期，屢屢挑起貿易爭端的美國總統川普，將在會中遭到盟國圍剿。

法國總統馬克宏已放話，除非能在關稅、伊朗協議及巴黎氣候協定方面取得進展，否則不會簽署 G7 聯合聲明。

德國總理梅克爾預期，G7 峰會將上演「具爭議的討論」。

加拿大總理杜魯多、英國首相梅伊皆批評，美國對盟國課徵高額關稅，是不正當的措施。