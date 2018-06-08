日經新聞：蘋果保守看新iPhone銷量 傳砍20%供應鏈訂單

據《日本經濟新聞》引述業界人士說法，蘋果 (Apple)(AAPL-US) 對今年下半年的 iPhone 新機，採取更為謹慎的態度，給供應鏈訂單較去年減少 20%。

消息人士說，蘋果去年要求 3 款新機 iPhone8、iPhone 8 Plus 及 iPhone X，合計出貨 1 億支，但今年預計的總出貨量減至 8000 萬支。

根據之前報導，蘋果今年預計推出的 3 款新機，其中兩款將取用 OLED 面板，另一款維持使用 LCD 螢幕。業界消息人士說，這 3 款新機都會搭載 TrueDepth 3D 感應攝像鏡頭，採用人臉識別。

業界人士說，蘋果的供應鏈被告知，要為 OLED 提前做準備，避免出現類似去年的延遲情況。兩款 OLED 螢幕可能在 7 月就進入組裝線，LCD 可能會等到 8 月就緒。

消息人士指出，新款 6.1 吋 LCD 機種，由於良率問題可能延遲發貨，但 3 款新手機目前都預計在 9 月開始發貨。

依蘋果公布數據，包括新、舊款機種，iPhone 在這個財年 10-12 月的銷售，較去年同期下滑 1%，至 7731 萬支。相較之下，2017 年全年全球智慧手機的出貨量，出現 0.3% 下挫，為智慧手機產業首次全年出貨下滑。

蘋果並未回應相關報導。