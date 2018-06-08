中國將在2020年研製出時速600公里高速磁浮樣車

從25日在青島舉行的時速600公里高速磁浮交通系統技術方案專家評審會上了解到，我國將在2020年研製出時速600公里高速磁浮樣車。

當日，時速600公里高速磁浮交通系統技術方案通過了專家評審，這標志著由中車四方股份公司牽頭承擔的國家重點研發專項“高速磁浮交通系統關鍵技術”課題取得重要階段性成果。

中車四方股份公司副總工程師丁叁叁介紹，高速磁浮交通系統技術方案通過評審，意味著下一步可以進入施工設計，具有重要節點意義。按照課題計劃，2018年將研製一節樣機，2020年研製出時速600公里高速磁浮樣車，併完成5公里試驗線驗證，進行集成示範，為實現高速磁浮工程應用和産業化奠定基礎。

此次評審會邀請了19名國内知名院士和專家參與評審。專家組認為，課題組提出的高速磁浮交通系統採用成熟的常導技術和具有我國特色的永磁電磁混合懸浮技術組合的技術方案，技術定位準確、技術路線正確、主要技術指標具有創新性和先進性，技術方案可行，一緻同意通過評審。

據介紹，高速磁浮交通系統關鍵技術研究課題，是科技部“十三五”國家重點研發計劃“先進軌道交通”重點專項的課題之一，也是我國首批由企業牽頭組織實施的國家重點研發專項之一。此課題的目標是攻克時速600公里高速磁浮系統核心技術，全面掌握自主設計、製造、調試和試驗評估方法，研製高速磁浮工程化樣機，建立具有國際適應性的中國高速磁浮系統核心技術和標準規範體系，形成高速磁浮交通系統完全自主化與産業化能力。

據了解，高速磁浮交通系統由磁浮車輛、地面牽引控製、運行控製、線路軌道系統等構成，涉及學科、專業眾多，是一項技術難度極高的系統工程。該項目採用産學研用相結合的創新模式，由中車四方股份公司牽頭，聯合國内15家企業、高校、科研院所共同攻關。

來源： 新華網

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