拜耳宣布完成收購孟山都

德國製藥與農化巨頭拜耳公司7日宣布完成對美國生物技術公司孟山都的收購。

根據拜耳在其官網上發布的公告，孟山都公司股票將不再在紐約證券交易所交易，拜耳現在是孟山都唯一所有者，孟山都股東將獲得每股128美元的補償。

公告說，拜耳與孟山都的運營整合將在大約兩個月後啓動。整合完成後，孟山都的公司名稱將不再使用，但孟山都旗下品牌名稱仍將保留，作為拜耳産品組合的一部分。

2016年5月，拜耳宣布將收購孟山都，併於當年9月與這家美國公司簽訂收購協議。兩年來，拜耳和孟山都成功說服了約30個主要國家的反壟斷機構批準該交易。作為批準的條件，拜耳同意以76億歐元總價剝離種子等部分業務，相關業務2017年銷售額總計22億歐元。

包括截至2018年2月28日孟山都的待償還債務在内，該交易目前的收購金額約為630億美元。

2012年以來，世界谷物市場持續低迷，迫使跨國公司尋找合作機會。拜耳成功收購孟山都是繼陶氏與杜邦合併、中國化工收購先正達後，全球農化行業巨頭整合的又一步。

來源： 新華網

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