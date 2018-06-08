維信金科招股4646元入場 集資13.6億 女股神劉央持股8.1%

大陸線上消費金融服務提供商維信金科 (2003-HK) 昨(7)日起招股，招股價港幣 20 至港幣 23 元，發售 6857.18 萬股，集資最多港幣 15.78 億元，入場費港幣 4646.35 元。據招股書透露，按中間價每股港幣 21.5 元計算，維信金科集資淨額約港幣 13.6 億元。

維信金科將在 6 月 12 日定價，6 月 21 日掛牌，瑞信、高盛及摩根大通為聯席保薦人。

據初步上市申請文件，維信金科在上市前進行 4 輪融資，過去 5 年引入多名重量級投資者，包括有「女股神」之稱的西澤投資主席劉央，由 2012 年起開始入股，共斥資逾港幣 1.55 億元，累計持有 8.1% 股權。

劉央參與首 3 輪融資，其入股平均價僅約港幣 5.84 元，以招股價上限計，劉央賬面賺港幣 6 億元，劉央更出任該公司非執董。

維信金科其他上市前投資者，包括中信資源 (1205-HK) 主席郭炎及其太太，共持股 11.84% 股權；網龍 (0777-HK) 主席劉德建、網龍前首席財務官胡澤民、私募基金 TPG、童靈偉等。

維信金科亦引入 2 名基礎投資者，分別為中信資本旗下的 Infinite Benefits Limited 認購港幣 7800 萬元；中國對外經易信託公司認購 2000 萬美元 (約港幣 1.56 億元)，共港幣 2.34 億元，設 6 個月禁售期。

維信金科過去 3 年均虧損，在 2015 年至 2017 年度分別虧損人民幣 3.03 億元、人民幣 5.65 億元及人民幣 10 億元，3 年累虧達人民幣 18.7 億元。

針對維信金科去年虧損達人民幣 10 億元，香港《文匯報》引述首席財務官周正表示，當中牽涉到優先股的公允價值及會計稅等因素，屬於技術性虧損。而經調整淨利潤在去年底止年度為人民幣 2.92 億元。

