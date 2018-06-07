科技業對純網銀設立條件很有意見 質疑2大疑慮

金管會將舉辦純網銀公聽會，聽取外界意見，但公聽會還未舉行，金管會主委顧立雄就透露，科技業者對純網銀的設立條件「很有意見」，已有 2 大疑慮，包括：一、金融業須持股過半，認為等於由金融業主導；還有二、資本額須達 100 億元以上，科技業者認為此門檻過高。

金管會在 4 月 26 日已宣布將純網銀設立條件，開放家數以 2 家為限，發起人中至少要有一家銀行或金控，且其持股比率應達 50% 以上，資本額與一般商業銀行相同為 100 億元，且必須設總行或客服中心，不得設立實體分行；但這些只是初步的遊戲規則，金管會還打算在 6 月中以後召開公聽會，蒐集外界意見，預計今年 11 月完成法規預告，12 月起 3 個月內受理申請，最快明年底上路。

不過，純網銀公聽會還未舉行，顧立雄今天就表示，科技業者對金管會規定銀行或金控需持股超過一半「很有意見」，因為科技業者認為，金融業若持股過高，就會由金融業者主導，影響創新業務的發展。

但顧立雄認為，從監理的角度，若都由科技業者主導，金融業者不加入，對金融秩序穩定會有影響，像是洗錢防制、資安、法遵等，希望科技業者在創新的當下，也要顧及金融秩序的穩定，因此，若金融業者加入，在金融秩序上可以做到把關的角色。

顧立雄進一步指出，目前國際上的純網銀，香港也是要求金融業者至少股權要 50%，韓國也有要求要跟銀行合作。

此外，科技業者還認為純網銀資本額要比照一般商業銀行，至少 100 億元的門檻過高，若只是做網路支付，根本不需要這麼高的資本額。

顧立雄表示，純網銀開放的是全執照，所有銀行業務都可以做，包括吸收大眾資金，而不是只有單純做網路支付，業務範圍開放到跟一般商業銀行一樣，當然需要有足夠的資本額支撐。

顧立雄強調，純網銀不好做，根據他國經驗，純網銀若要成功，一定要形成生態圈，也就是，純網銀要可以搞定民眾的食衣住行育樂等各項需求，這樣純網銀才會成功；若無法搞定民眾的各項需求，客戶就會離開，或是純網銀將無法有效擴大客群，這些都需要有足夠資本額。

顧立雄強調，純網銀重點就在於科技業與金融業的合作，科技業者本身重視科技創新角度，但沒有從金融市場穩定角度去看；金融業是特許行業，受到高度監管，在創新上可能容易陷入只從金融市場穩定的角度來看，不如科技業者來得創新，因此，這兩者的結合很重要。開放兩家純網銀執照，就是期盼能在金融市場上產生「鯰魚效應」，促進市場競爭。

另外，為利國內金融創新，金管會在推動實體沙盒「創新實驗機制」的同時，並行推動虛擬沙盒的「數位沙盒」，數位沙盒僅利用數據進行實驗，且不會直接影響消費者權益及金融體系穩定；因此，無需金管會許可進入