交易所Coinbase擬收購經紀自營商 進入代幣發行市場

6月7日消息，據國外媒體報道，美國最大的加密貨幣交易所運營商Coinbase計劃收購金融服務公司Keystone Capital，希望借此進入代幣發行市場。

Coinbase表示，準備收購總部位於加州卡迪夫的金融服務公司Keystone Capital。Keystone是在美國金融業監管局(Financial Industry Regulatory Authority， 簡稱Finra)註冊的經紀自營商(broker-dealer，經紀交易商)，持有註冊投資顧問營業牌照，也有資質運營另類交易系統(簡稱ATS)。

交易條款未披露;該交易還需獲得監管許可。

據外媒統計，從去年年初至今，初創企業通過首次代幣發行(ICO)已籌集130億美元，今年前3個月就籌集了63億美元。

Coinbase目前正在大舉擴張，收購了Earn.com，專為以太坊區塊鏈設計的移動App浏覽器Cipher Browser等等公司，還宣布成立了一個叫做Coinbase Ventures的基金。Coinbase還計劃進入日本市場，正與日本監管機構進行溝通以確保符合當地法律。

Coinbase成立於2012年，總部位於舊金山，業務遍及全球32個國家和地區。

來源：TechWeb

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