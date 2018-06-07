保利協鑫復牌漲近2成 擬售江蘇中能51%股權予上海電氣

保利協鑫 (3800-HK) 宣布把核心資產「江蘇中能」的控股權賣予上海電氣 (2727-HK)，涉及最多人民幣 127.5 億元。大陸媒體揣測，此舉是為了讓江蘇中能在 A 股上市而鋪路。

保利協鑫今 (7) 日復牌高開 18.42%，之後漲幅收斂，截至 11:45 漲 13.158%，報港幣 0.86 元；上海電氣跌 4.636%，報港幣 2.88 元。

圖：新浪財經

保利協鑫和上海電氣昨日雙雙停牌，其後公布，保利協鑫向上海電氣出售江蘇中能 51% 股權，並預期江蘇中能 100% 股權的估值將不超過人民幣 250 億元，即這次交易最多為人民幣 127.5 億元。

不過，最終購買價將在參考估值機構所編製的估值報告後再磋商釐訂。上海電氣將會以 50% 現金結付，50% 透過上海電氣配發 A 股結算。

交易尚需待盡職審查完畢，及上海電氣董事會與股東會批准，同時要讓上海市國資委、中證監及其他相關政府機構審批。

大陸媒體昨 (6) 晚報導，保利協鑫這次交易後，下一步將把江蘇中能送入 A 股主板市場，未來江蘇中能的估值或會超過人民幣 400 億元人民幣。

江蘇中能是全球最主要的多晶矽料企業之一，連續 5 年蟬聯全球產能最大。2017 年，江蘇中能多晶矽料產能約 7.5 萬噸，是保利協鑫能源旗下核心資產。此外，江蘇中能還是中國僅有的幾家掌握電子級多晶矽生產技術的企業。

保利協鑫早在 2014 年分拆協鑫新能源後，便籌劃回歸 A 股，並在 2015 年底宣布欲借殼 A 股的霞客環保 (002015-CN) 上市，唯交易一直受阻於監管政策，至去年 6 月宣布終止。至 2017 年底，保利協鑫透露計劃分拆太陽能材料業務在大陸地上市，直至昨日終於宣布與上海電氣的交易。

2017 年年底，保利協鑫曾經公告，指計劃將公司多晶矽、矽片等太陽能材料業務分拆在境內 A 股上市，並引進戰略投資者。若分拆完成，該公司將擁有 H 股和 A 股兩個融資平台，將大大有助於降低其負債。

6 月 6 日晚公佈的消息可見，保利協鑫能源為其多晶矽業務分拆在 A 股境內上市已經邁出實質性一步。如果後續進展推進順利，保利協鑫能源或將聯手上海電氣共同推進江蘇中能登陸 A 股。