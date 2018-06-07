觸控雙雄5月營收兩樣情 TPK-KY創單月新低 GIS-KY穩在80億元

TPK-KY 宸鴻 (3673)、GIS-KY 業成 (6456)5 月營收兩樣情，宸鴻 5 月營收僅 52.02 億元，月減 21.7%，年減 26.88%，寫下單月歷史低點，業成 iPhone 7/ 8 出貨表現持穩，NB LCM 出貨撐腰，5 月營收為 80.06 億元，月增率 0.88%，年增率 1.31%。日前宸鴻預期，第二季為傳統「五窮六絕」淡季，時值主要客戶新、舊產品轉換期，第二季營收較第一季減少 2 成，產能利用率下滑，本業恐怕出現虧損，今年該公司挑戰不小，手機 3D 壓力感測器、iPad 觸控面板貼合均有競爭對手分食接單，上半年營運欠佳動能。



業成有 iPhone 7/8 訂單撐腰，第二季營運可望優於第一季，日前業成高層表示，8 月之後新產品量產出貨，全年季度營運表現與往年差不多，高峰落在第四季，下半年的營運將優於上半年。



業成去年每股配發 9 元現金股息，6 月 21 日為除息交易日，7 月 20 日為股息發放日，因應 NB LCM 產能擴充，今年資本支出達 100 億元，日前股東會亦通過發行上限 4000 萬股增資案，擬以現金增資發行普通股及／或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 (GDR)，以今年該公司資本支出金額來看，增資案啟動機率頗高。

