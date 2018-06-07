【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三上升，因金融股走高。道瓊斯指數上升 1.4% 至 25,146 點；標準普爾指數上升 0.9% 至 2,772 點；納斯達克指數上升 0.7% 至 7,689 點。

油價週三下跌，因 EIA 公布上週美國原油庫存意外增加，以及沙特和其他主要產油國暗示可能增產。紐約 7 月期油下跌 1.2% 至每桶 64.73 美元。金價下跌，紐約 8 月期金下跌 0.1% 至每盎司 1,301.4 美元。

香港股市週三上升，內地股市個別發展。傳中興通訊（763.HK）已與美國簽署原則性協議， 公司將恢復運營，帶動手機設備相關股走高，高偉電子（1415.HK）及瑞聲科技（2018.HK） 分別大漲 16.0% 及 9.3%；物業管理股回落，不過祈福生活服務（3686.HK）上漲 3.1%。個股方面，人和商業（1387.HK）發行 65 億港元可換股債並擬 10 供 3 淨籌 21 億港元，股價下跌 3.0%；融信中國（3301.HK）折讓 6.0% 配股，股價下跌 2.5%。恒生指數上升 0.5% 至 31,259 點，國企指數上升 0.2% 至 12,284 點，香港股市成交金額減少 8.2% 至 974 億港元。上證綜合指數微升至 3,115 點，滬深兩市成交金額減少 3.7% 至人民幣 3,608 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 吉利汽車（175.HK）2018 年 5 月份汽車銷量 123,068 部，同比增長 60.8%，首 5 月銷量為 638,181 部，按年增加 44.4%，並達至公司 2018 年全年銷售目標 158 萬部之 40.4%。

◇ 中國海外發展（688.HK）發佈營運數據，2018 年首五月合約物業銷售金額、合約物業銷售面積及合約物業銷售均價分別為 1,127 億港元、617 萬平方米及每平方米 18,256 港元，同比分別上升 16.5%、5.2% 及 10.7%，5 月份則分別同比增長 30.2%、8.9% 及 19.6%，較首 4 月為佳。此外，於 2018 年 5 月 31 日，公司錄得已認購物業銷售約為 396 億港元，同比大增 109.8%，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。

◇ 比亞迪（1211.HK）公布 2018 年 5 月份汽車銷量 37,780 輛，其中新能源汽車佔比 37.7%，首 5 月銷量 186,920 輛，新能源汽車佔比 30.9%，新能源汽車佔比繼續有所提升。

◇ 維信金科（2003.HK）為中國一家領先的獨立線上消費金融服務提供商，融資模式主要以信託貸款為主。按貸款未償還本金餘額計，公司為中國排名前 10 的獨立線上消費金融服務提供商之一，其維信卡卡貸產品系列在中國的信用卡餘額代償市場排名第一，約佔 16.4% 市場份額。2015-2017 年，公司貸款複合年增長率為 163.7%，總收入分別為人民幣 10.6、14.3、27.1 億元；股東應佔虧損分別為人民幣 3.0、5.7 及 10.0 億元；2015-2016 年 Non-GAAP 經調整虧損分別為人民幣 1.6 及 2.8 億元，但於 2017 年扭虧為盈錄得人民幣 2.9 億元利潤。2018 年第一季公司貸款實現量為人民幣 37.9 億元，同比增長 10.5%，增幅較低主要因公司不再提供信貸產品予第 I 類及第 II 類的借款人（平均信用評分較低）。公司今天起至 6 月 12 日招股，預計 6 月 21 日上市，招股價介乎 20.0-23.0 港元，淨集資額約 13.6 億港元（招股價中位數），市值介乎 99.5-114.4 億港元，相當於 27.7-31.8 倍 2017 年經調整市盈率或 3.2-3.4 倍有形市帳率。

◇ 廣汽集團（2238.HK）公布 2018 年 5 月份汽車銷量 165,070 輛，同比微跌 0.3%，首 5 月銷量為 837,817 輛，按年增加 5.7%，5 月份銷量增速遠差於首 4 個月。

◇ 保利協鑫（3800.HK）宣布將出售江蘇中能 51% 股權予上海電氣（2727.HK / 601727.CH），預期估值將不超過人民幣 128 億元，代價將於 50% 現金結付及 50% 透過上海電氣發行 A 股結算。公司股份將於今天復牌。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)