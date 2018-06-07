港台經濟差 壹傳媒發盈警 虧損料擴大21% 開盤重挫5.6%

壹傳媒 (0282-HK) 昨 (6) 日發出盈利警告，預期截至今年 3 月底止年度虧損將較 2017 年度虧損擴大 21%，原因是線上廣告競爭激烈導致廣告消費下降、免費網上媒體興起引致發行收入下跌，加上早前進行重組及裁員，集團須支付代通知金達 2190 萬元。今 (7) 日開盤重挫 5.6%，報港幣 0.236 元。

壹傳媒將於下週一 (11 日) 將公布業績，按壹傳媒 2017 年度虧損港幣 3.94 億元計算，若以虧損擴大幅度推算，該公司上年度虧損將超過港幣 4.76 億元。

公告指，壹傳媒虧損增加主因包括年內香港和台灣經濟增長放緩，引致市場情緒低迷和廣告支出謹慎，加上線上廣告受全球激烈競爭導致廣告消費下降，而讀者習慣閱讀免費網上媒體而放棄印刷刊物，引致發行收入下跌。

早前壹傳媒出售香港及台灣《壹週刊》雜誌業務予商人黃浩的交易告吹後，宣布停止出紙版《壹週刊》，進行全面數碼化。

公告提及年內集團進行重組程序造成的開支，包括裁減有關員工須支付代通知金達港幣 2190 萬元。

根據截至今年 3 月底止年度的最新估值報告，《蘋果日報》刊頭及出版權的可收回金額少於其帳面值，本年度須就此減值約港幣 1.599 億元。不過，若撇除刊頭及出版權減值，及支付裁員代通知金支出合共約港幣 1.8 億元，壹傳媒經營上的虧損估計亦達港幣 3 億元之鉅。

壹傳媒昨日一度挫 2.4% 報港幣 0.24 元，為 52 周新低；收盤報港幣 0.25 元，漲 1.63%，成交額港幣 6.14 萬元，市值約港幣 5.98 億元。今 (7) 日開盤重挫 5.6%，報港幣 0.236 元。