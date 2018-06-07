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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月06日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     凱衛     富邦美債1-3          達爾膚            新昕纖   美時     松崗       
易威     海灣     富邦美債7-10          唐鋒              謚源     寶利徠   亞昕       
穆拉德   雙鴻     富邦美債20年          台蠟              東林     強生                
南璋     友威科   元大美債7-10          美磊              欣厚-KY  其祥-KY             
勝昱     寬魚國際 富邦中國政策債          益通              友銓     德麥                
精確     太普高   元大美債1-3          振維              達威     中華食              
宏易              元大投資級公司債          光頡              松崗     世坤                
唐鋒              元大中國債3-5          友銓              三圓     萬國通              
榮群              群益15年IG電信債          華韡              雙喜     新昕纖              
天宇              群益15年IG科技債          九豪              力泰     光明                
新零售            群益10年IG金融債          撼訊              理銘     聚紡                
力新              國泰5Y+新興債          信昌電            亞都     銘旺實              
恩得利            國泰1-5Y高收債          立敦              東凌-KY  興采                
李洲              合世              蜜望實            關中     新麥                
凱柏實業          易威              奧斯特            隆中     永彰                
遠昇              穆拉德            英格爾            時報     方土霖              
及成              優盛              昇華              欣泰     至興                
鑫龍騰            強生                                         萬在                
和進              南璋                                         瑞穎                
耀勝              勝昱                                         大恭                
倚強              精確                                         致振                
錦明              宏易                                         康聯訊              
鑫創              唐鋒                                         韋僑                
廣寰科            榮群                                         威潤                
點晶              天宇                                         唐榮                
建舜電            新零售                                       晉椿                
泰谷              力新                                         世豐                
典範              恩得利                                       強新                
長天              李洲                                         松和                
哲固              凱柏實業                                     富強                
益通              遠昇                                         力新                
振維              及成                                         凌網                
鴻翊              鑫龍騰                                       恩得利              
迎輝              和進                                         李洲                
欣厚-KY           耀勝                                         港建                
兆遠              倚強                                         倚強                
系統電            錦明                                         至寶電              
世紀              鑫創                                         點晶                
華容              廣寰科                                       杭特                
建榮              點晶                                         鼎天                
立衛              建舜電                                       幸康                
天揚              泰谷                                         泰谷                
鈺創              典範                                         迎輝                
佳總              長天                                         堡達                
合正              哲固                                         重鳥鵬              
寶聯通            益通                                         光頡                
昇益              振維                                         天鉞電              
凱鈺              鴻翊                                         合正                
德宏              迎輝                                         青雲                
合邦              欣厚-KY                                      達威                
萬旭              兆遠                                         凱鈺                
驊宏資            系統電                                       合邦                
久正              世紀                                         業強                
上揚              華容                                         撼訊                
全譜              建榮                                         合晶                
易通展            立衛                                         易通展              
安鈦克            天揚                                         沛亨                
元隆              鈺創                                         迅德                
沛亨              佳總                                         倉和                
九暘              合正                                         光菱                
凱碩              寶聯通                                       星雲                
全達              昇益                                         森田                
奧斯特            凱鈺                                         三圓                
保銳              德宏                                         力泰                
越峰              合邦                                         富裔                
英格爾            萬旭                                         惠普                
士開              驊宏資                                       中連貨              
志嘉              久正                                         安心                
富裔              上揚                                         漢來美食            
正德              全譜                                         燦星旅              
燦星旅            易通展                                       富驛-KY             
富驛-KY           泰詠                                         易飛網              
劍湖山            安鈦克                                       高野                
德記              元隆                                         亞都                
泰偉              沛亨                                         滿心                
華義              九暘                                         東凌-KY             
昇華              凱碩                                         德記                
得利影            全達                                         大展證              
鼎創達            奧斯特                                       誠品生活            
花王              保銳                                         得利影              
邦泰              越峰                                         時報                
                  英格爾                                       琉園                
                  士開                                         旭然                
                  志嘉                                         鼎創達              
                  富裔                                         捷必勝-KY            
                  正德                                         明揚                
                  燦星旅                                       旭源                
                  富驛-KY                                      紅木-KY             
                  劍湖山                                       花王                
                  德記                                         欣雄                
                  泰偉                                         欣泰                
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰                                                             
                  森鉅
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