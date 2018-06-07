5G商轉將臨 立端布局SD-WAN收割 掌握7家國際級客戶貢獻業績起飛

5G 時代將至，軟體定義網路 (SDN) 與網路虛擬化 (NFV) 兩大關鍵技術成顯學，工業網安大廠立端 (6245) 布局有成，打入國際級電信公司與一線電信設備業者市場，前 4 月相關業績占比達 12.7%，今年 7 家國際大型客戶在握，將陸續出貨。第二屆「SDN/NFV 研討會」由立端集結全球策略合作夥伴英特爾 (Intel)、中華電信(2412)、明泰科技、趨勢科技以及溫瑞爾(Wind River) 等國際大廠，探討如何利用軟體定義網路(SDN)，網路虛擬化(NFV) 兩大關鍵技術，翻轉未來網路架構，引領新一代 5G 應用與服務。



立端指出，近年來 SDN 與 NFV 技術的快速發展，已成為電信業者打造彈性可程式化網路服務，布建未來 5G 應用不可或缺的核心架構。該公司於三年前成立電信應用部門，深耕網路虛擬化垂直市場與 SDN/NFV 相關應用。此次研討會主題定為「From SDN/NFV to 5G」，主要探討海內外最新 SDN/NFV 的應用與發展，以及未來 5G 服務發展的可能性。



其中，軟體定義廣域網路 (SD-WAN) 是近年 SDN 殺手級應用之一。立端指出，SD-WAN 為全新市場，具備集中控管，可程式化服務與自動布署的能力，提供企業跨線頻寬管理自動化解決方案。SD-WAN 主要分為電信端與用戶端，電信端為機房的建置，產品單價可高達 6 萬美元，但需通過電信認證，至於用戶端則屬量大低價市場，單價約 2-3 百美元。



而該公司布局 SD-WAN 市場有成，今年前 4 月占營收比重已達 12.7%，乃透過 10 家的軟體業者的結盟，搶攻前端的機房市場，主要客戶包括中移動、中國電信、NTT 等中、日電信業者以及思科、諾基亞等國際一線電信設備業者，今年掌握 7 大國際客戶，將陸續出貨。

