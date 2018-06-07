酷派集團(02369-HK)繼續準備申請復牌工作

酷派集團(02369-HK)公布，交代為復牌而展開工作的進展，並將繼續準備以遵守復牌條件。

有關工作有六點，第一點是內部控制顧問天職香港內控及風險管理有限公司對集團內部控制系統審核的大部分基礎覆核工作已基本完成，其對核數師提出的核數事宜的商定程序進行中。第二點為外聘核數師安永會計師事務所的聘任已完成，並已安排2017年度財務報表的審計工作。

第三點是公司全資附屬公司宇龍計算機通信科技(深圳)就先前提出的侵害發明專利權之訴，向法院提出申請，請求裁定2名被告立即停止侵犯專利權的行為。第四點宇龍就侵害發明專利權，對3名被告向江蘇省南京市中級人民法院提起1項訴訟。

第五點為公司已於2018年5月18日舉行股東周年大會，且所有提呈的決議案已獲正式通過。

最後是宇龍与京基集團有限公司於2018年5月18日簽訂最高額借款合同，据此，京基集團同意向宇龍提供最高額不超過人民幣5億元的借款，用於公司經營。

該公司股份自2017年3月31日上午九時正於聯交所暫停買賣。

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