6「獨角獸」基金獲准投資CDR

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中證監昨批准南方、華夏、易方達、嘉實、匯添富、招商6家公司申請成立3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF)，將於下周一(6月11日)開始獲准發售。據稱，該總額達3,000億元（人民幣，下同）的6隻基金，將參與CDR投資，成為公募首批「戰略配售」基金，填補公募基金20年來在「戰略配售」環節的空白。 「戰略配售」是「向戰略投資者定向配售」的簡稱，即以鎖定持股為代價獲得優先認購新股的權利。這是內地首次批准參與「戰略配售」投資的基金，即是近期市場熱議的「獨角獸基金」。據悉，部分「戰略配售」基金上限為500億元，將優先向個人投資者發售，單一個人投資者限額50萬元。業內指出，此舉將吸引儲蓄等增量資金進入A股。 6銀行進行代銷托管 6隻基金投資方向均為「戰略配售」以CDR形式回歸A股市場的獨角獸企業，以及購買利率債、AAA級企業債等債券類資產。據悉，「工農中建交」五大國有銀行外加招行六家銀行將參與基金銷售，對六家基金公司的代銷和托管也有具體分工：工行主要代銷華夏成立的基金，托管華夏、南方、易方達三家的基金；建行代銷及托管均是易方達的基金；中行則代銷六家基金，托管嘉實、招商的基金；招行代銷六家產品，主要代銷招商基金。 業內指，今天會正式發佈產品招募說明書，最快於6月11日正式開售，6月11至15日將優先針對普通個人投資者銷售，之後將針對特定機構投資者（包括全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金四類機構投資者等）進行銷售。 散戶亦可參與戰略配售 有銀行已通過短信等方式向客戶發佈信息吸引資金購買「戰略配售」基金。短信稱，「抓住BATJ等頂尖公司CDR回歸機遇，個人投資者可通過本基金參與戰略配售，認購門檻與費率雙底，共售5天(6.11-15)，限50萬，機遇難得」。 西部證券宏觀研究員朱一平指，該類基金獲批發行，一方面能夠讓海外回歸的獨角獸企業獲得長期的資本支持，另一方面也增加了境內普通投資者享受獨角獸企業資本紅利的渠道。 知情人士透露，獨角獸基金參與CDR項目的「戰略配售」或有望拿到較高程度的折價，這將大大提高獨角獸基金的吸引力。易方達基金公司分析人士表示，這類基金的創設其實是賦予普通投資者和全國社保、養老金等機構同等的配售優先權，個人投資者也將獲得過往難以觸及的投資機會。 上述刺激A股獨角獸板塊率先大漲，整體升近2%，朗新科技、京泉華、宇環數控、星雲股份、沃特股份等5股漲停；科達利大漲近7%，意華股份、永利股份、健康元、同興達升4%，藥明康德升逾3%。 獨角獸板塊受惠漲近2% 滬深大市則全日維持窄幅震盪，滬綜指收報3,115點，微漲0.97點；深成指報10,365點，跌20點或0.2%；創業板指報1,743點，跌2點或0.16%，兩市共成交3,599億元。保險、銀行、房地產等權重板塊悉數收綠。貴州茅台盤中一度衝破800元大關，但至收市已回落到786元，跌0.29%。 來源：香港文匯報