內地今年啟動網絡強國建設 料投資逾3000億

內地據報今年將啟動「網絡強國建設」三年行動，重點發展5G網絡等範疇。業界預料，投資規模將突破3000億元(人民幣.下同)。

《經濟參考報》引述工信部等消息稱，2018年中國將正式啟動網絡強國建設三年行動，圍繞城市和農村寬帶提速、5G網絡部署、下一代互聯網部署等領域，加大網絡基礎設施建設。

業內預計，未來中國網絡基礎設施建設投資規模，將會突破3000億元，能推動相關產業和上下游產業鏈發展，並且為未來數字經濟的發展奠定「硬件」基礎，直接拉動萬億級別投資，確保數字中國戰略的順利實施，促使中國的數字經濟發展進入快車道。

有業內人士稱，2015年中國網絡建設投資在4000億元左右，按年增長10%；2016年和2017年投資將累計超過7000億元。按照上述投資規模估算，「十三五」期間，中國網絡建設投資規模將在1.75萬億元左右。

考慮到「十二五」期間，中國大數據、雲計算等業務剛剛起步，5G和IPv6網絡尚未部署，因此在「十三五」期間，相關網絡基礎設施的建設投資增長將更為迅速，可能使「十三五」期間的建設投資規模突破2萬億元大關。

來源：信報

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