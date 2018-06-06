6家險企首批獲準銷售稅延養老保險産品

6月6日下午，中國證券網記者獨家獲悉，6家保險機構的個人稅收遞延型養老年金保險(以下簡稱“稅延養老保險”)産品首批獲得中國銀行保險監督管理委員會批準銷售。

這6家保險機構分别為：太平洋人壽、中國人壽、平安養老、新華人壽、太平養老、泰康養老。

中國證券網記者進一步了解到了6家保險機構具體獲批的産品數量和産品類型。

太平洋人壽此次獲批銷售的共有4款稅延型養老年金保險，包括：稅延型養老年金保險A款、B1款、B2款、C款。

中國人壽此次獲批銷售的共有3款稅延型養老年金保險，包括：稅延型養老年金保險A款、B1款、B2款。

平安養老此次獲批銷售的共有3款稅延型養老年金保險，包括：稅延型養老年金保險A款、B1款、C款。

新華人壽此次獲批銷售的共有3款稅延型養老年金保險，包括：稅延型養老年金保險A款、B1款、B2款。

太平養老此次獲批銷售的共有2款稅延型養老年金保險，包括：稅延型養老年金保險A款、B1款。

泰康養老此次獲批銷售的共有4款稅延型養老年金保險，包括：稅延型養老年金保險A款、B1款、B2款、C款。

按照積累期養老資金收益類型的不同，稅延養老保險産品將包括收益確定型、收益保底型、收益浮動型等三類、四款産品。

一是收益確定型産品(A類)，指在積累期提供確定收益率(年復利)的産品;二是收益保底型産品(B類)，指在積累期提供保底收益率(年復利)，同時可根據投資情況提供額外收益的産品，可細分為每月結算收益的産品(B1款)和每季度結算收益的産品(B2款);三是收益浮動型産品(C類)，指在積累期按照實際投資情況結算收益的産品。

收益確定型(A類)類似於傳統壽險産品，收益保底型産品(B類)類似於萬能險和分紅險，而收益浮動型産品(C類)類似於投連險。

根據中國銀保監會上周披露的信息顯示，近日對保險公司報送的開展稅延養老保險的業務報告進行了認真核對，共有12家保險公司符合經營要求。首批獲得經營資格的12家保險公司包括：中國人壽、太平洋人壽、平安養老、新華人壽、太平養老、太平人壽、泰康養老、泰康人壽、陽光人壽、中信保誠、中意人壽、英大人壽。

而首批獲準銷售稅遞養老保險産品的6家保險機構，正是這12家保險公司中的6家。據中國證券網記者了解，另外6家保險機構則有望在第二批時獲得産品銷售資質。

中國證券網記者獲悉，中國銀保監會在今日下發給6家保險機構的批復中，共提出了四點要求。

一是，公司在使用上述保險條款和保險費率時，應加強銷售管理，向消費者全面充分說明産品基本條款和産品賬戶利益條款等，確保消費者正確理解保險合同。

二是，公司要科學引導和管理客戶需求，切實做好客戶服務工作。

三是，公司應加強業務現金流監測和償付能力管理，定期開展準備金充足性評估，防範經營風險，確保業務長期健康發展。

四是，對於使用上述保險條款和保險費率過程中出現的問題，公司應及時向銀保監會報告。

來源：中國證券網

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