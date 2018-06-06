香港政府增持港交所(00388-HK)了！

「香港是國際金融中心，擁有發達的資訊科技產業，是結合創科及金融的理想地方。」行政長官林鄭月娥出席粵港澳大灣區論壇致辭時說。在她重申香港的優點時，原來港府在周一通知港交所(00388-HK)，其於港交所的持股量已增至6%(記入外匯基金的賬目)。

香港政府不是在市場買港交所股份，而是政府選取了以股代息計劃，令其增持了港交所股份，但有關增幅並不重大。

政府是基於策略性目的持有港交所的股份，長遠而言使政府能對港交所的發展，尤其與區內其他機構建立策略性夥伴關係及聯網方面作出貢獻。

看了政府這個承諾，港交所(00388-HK)可以變得更具價值投資，不過，要留意，政策需時推行的，需時實踐，不是「被」用來「炒」的，何況，買賣港交所，每日的成交額，也值得參考，今日(6日)，成交縮了，在一千億港元以下。

香港政府現時推行的政策，是有利港交所。正如林鄭月娥說，在政府及業界努力下，本港金融科技生態蓬勃發展。本港的金融科技公司亦吸引了很多投資，過去三年達到9.4億美元，差不多是澳洲與新加坡的總和。

林鄭月娥又指香港在金融科技方面大有可為，香港有一國兩制、完善法律制度、自由資訊及資金流通、奠下金融業發展良好的基礎。她說，香港與堔圳在金融科技合作仍在起步階段，香港在大灣區的合作，不應局限於堔圳，應該更好把握機遇。

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