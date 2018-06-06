〈台北國際電腦展〉聚陽首次參展 推生活智慧衣

成衣大廠聚陽 (1477-TW) 今年首度參加台北國際電腦展，展出包括可適應聖母峰、戈壁酷寒與酷熱的極端環境，與 Lifestyle 生活型智慧衣。另外也有可以提供遠距分析、危險警示、異常通報等銀髮族照護系列智慧衣。

聚陽表示，今年上半年分別與超馬跑隊及登山隊合作，透過讓選手們全程穿著智慧服飾，在科技智慧的力量輔助下，成功征服世界上最艱困的戈壁沙漠與聖母峰基地營，攻克極限，完成了智慧衣獨一無二的極限場域驗證。

聚陽指出，公司透過與登山隊的密切合作，打造了在酷寒環境仍能舒適穿著的智慧溫控服飾，讓登山隊員在超過海拔 5000 公尺以上的極寒環境下，仍能透過智慧服飾快速地主動發熱並蓄積熱量，長時間不間斷地維持登山隊員身體的溫暖與舒適。

另外為了降低攜帶的重量，聚陽智慧溫控服飾僅不到 400 公克，具備輕薄、舒適、方便穿脫等服飾面三大優勢，更是有效解決登山隊員穿著笨重的痛點。

聚陽也與超馬隊伍合作，打造即時回饋精準體能的舒適智慧跑衣，讓選手在五月初共計 4 天長達 115 公里的長征過程中，透過生理資訊的感測，隨時第一手掌握自己的運動效能。智慧衣根據系統演算回饋，最佳地協調劇烈運動、休息與營養補充的平衡，讓挺進戈壁身處炎熱環境的選手，能以最簡便的力氣，最大程度地將自我體能發揮至極限。至於在台灣戰情中心的團隊，也能依照選手狀況共同決定策略。

對於一般居家生活，聚陽也展出了 Lifestyle 生活型智慧衣，透過個人化的專屬分析，讓使用者重拾高品質的生活型態，以及還有熱敷頸枕腰靠等，全方位提供消費者身心靈的健康與舒適。至於在銀髮族照護方面，聚陽也有完整的管理解決方案，包含遠距分析、危險警示、異常通報等，有效地減緩照護家屬的壓力，也為長者帶來更高的日常生活品質。