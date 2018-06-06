【復牌】上海電氣(02727-HK)擬購保利協鑫能源下屬江蘇中能51%股權

上海電氣(02727-HK)公布，因公司重大事項未公告，經公司申請，公司A股股票和H股股票已於2018年6月6日開市起緊急停牌。

2018年6月6日，公司與保利協鑫能源(03800-HK)簽訂《關於江蘇中能矽業科技發展有限公司股權收購事宜的框架協議》。公司正籌劃收購保利協鑫能源下屬江蘇中能矽業科技發展有限公司(以下簡稱“江蘇中能”)51%股權，交易方式初步確定為公司發行A股股份及支付現金購買資産。

江蘇中能100%股權的估值預計不超過人民幣250億元，但最終價值應以公司聘請的併經保利協鑫能源認可的具有證券從業資格的評估機構出具的經上海市國資委備案的資産評估報告確認的評估值為依據併經雙方協商確定。

公司已向香港聯交所申請在2018年6月7日上午9時正起恢復H股的買賣。

鑒於該事項尚存在重大不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，經公司申請，公司A股股票自2018年6月6日起停牌不超過1個月。

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