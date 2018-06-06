澳大利亞決定對跨境電商徵收10%增值稅

據新華社堪培拉6月5日消息，最新數據顯示，澳大利亞人網購熱情高漲，在線銷售額比去年同期增長250%，這給澳零售商帶來巨大壓力。據多家當地媒體報道，澳政府將於7月1日起對跨境電商徵收10%增值稅。

澳大利亞統計局4日晚間公布的數據顯示，今年4月網上銷售額達13億澳元(1澳元約合4.87元人民幣)，而去年同期隻有5億澳元。這一數據證實了許多零售商最擔心的問題：網上銷售巨頭正從當地商店搶走越來越多的市場份額。

目前，在澳大利亞每消費20元中就有1澳元是網上購物花掉的。網購銷售額佔澳大利亞今年4月全部銷售額的5.4%，而去年同期這個比例是3.4%。

針對澳政府向跨境電商徵收增值稅，美國電商企業亞馬遜宣布，新政生效後將不再從海外網站給澳大利亞地址的消費者發貨。徵收增值稅意味著網上購買的衣服、圖書、電氣設備和運動裝備會比以前更貴。此前，網購價值不超過1000澳元不用繳納這筆稅費。

宏觀經濟學專家薩拉·亨特表示，澳大利亞網購的迅速增長勢頭還將持續。

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